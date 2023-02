Okupanti gatavojas jaunai ofensīvai Vuhledaras reģionā, prognozē britu izlūki

Eksistē reāla varbūtība, ka Krievija gatavojas vēl vienam uzbrukumam ap Vuhledaru, neskatoties uz milzīgajiem zaudējumiem, kurus tā šajā reģionā cieta februāra sākumā un 2022. gada beigās, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pēdējo 48 stundu laikā Bahmutas sektorā turpinājās smagas kaujas, kur Ukrainas spēki tur atvērtus piegādes ceļus uz rietumiem, neskatoties uz to, ka Krievija pēdējo sešu nedēļu laikā ir realizējusi lēnu aplenkumu.

Tālāk uz dienvidiem Doneckas apgabalā Vuhledaras pilsēta atkal piedzīvojusi spēcīgas apšaudes. Krievijas Austrumu spēku grupa, visticamāk, joprojām ir atbildīga par operāciju Vuhledarā, raksta Lielbritānijas ministrija.

Šīs spēku grupas komandieris ģenerālpulkvedis Rustams Muradovs, visticamāk, ir pakļauts milzīgam spiedienam uzlabot rezultātus pēc Krievijas nacionālistu kopienas skarbās kritikas, kuras izskanēja iepriekšējo neveiksmju kontekstā. Tomēr maz ticams, ka Muradova rīcībā ir pietiekami lieli spēki, kas spēj panākt izrāvienu, noslēgumā pauž britu izlūki.

