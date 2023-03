Okupanti guvuši pakāpeniskus panākumus Avdijivkā, ziņo Lielbritānija

Pēdējo trīs nedēļu laikā okupanti guvuši pakāpeniskus panākumus Ukrainas kontrolētajā Donbasa pilsētā Avdijivkā, kas atrodas tieši uz ziemeļiem Doneckas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievijas operāciju lielākoties veicis Maskavas stutētais separātistu "Doneckas Tautas Republikas" 1. armijas korpuss, vietējie kaujinieki, kuri labi pārzina apkārtni.

Avdijivka atrodas frontes līnijā kopš 2014. gada; tagad pilsēta ir lielā mērā iznīcināta. Plašais Avdijivkas koksa rūpnīcas komplekss, kaujas gaitā, visticamāk, tiks uzskatīts par īpaši aizsargājamu galveno objektu, norāda Lielbritānijas ministrija.

No taktiskā viedokļa situācija Adijivkā ir līdzīga Bahmutas pilsētai, kas atrodas tālāk uz ziemeļiem. Ukrainas spēki turpina organizēto aizsardzību, bet to apgādes līnijas uz rietumiem arvien vairāk apdraud Krievijas aplenkšanas operācija, noslēgumā raksta britu izlūki.

