Okupanti pastiprinājuši darbības uz dienvidiem no Izjumas, ziņo Lielbritānija

Pēdējo 48 stundu laikā Krievijas spēku austrumu grupa (EGF), visticamāk, ir palielinājusi savus centienus virzīties uz priekšu reģionā, kas atrodas uz dienvidiem no Izjumas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas progress Izjumas asī bija apstājies kopš aprīļa - pēc tam, kad Ukrainas spēkiem izdevās palēnināt Krievijas virzību uz priekšu.

Krievija ir mēģinājusi atjaunot EGF pēc tam, kad cieta ļoti smagus zaudējumus neveiksmīgajā virzībā uz Kijivu, taču tās vienības, visticamāk, joprojām ir nepietiekamas, raksta Lielbritānijas ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija, visticamāk, cenšas gūt progresu šajā reģionā, lai izdarītu turpmāku spiedienu uz Severodonecku un dotu sev iespēju virzīties uz priekšu dziļāk Doneckas apgabalā.

