Okupanti uzbrūk Vuhlehirskas spēkstacijai, ziņo Lielbritānija

Donbasā Ukrainas spēki turpina atvairīt Krievijas mēģinājumus uzbrukt Vuhlehirskas spēkstacijai. Savukārt Krievijas artilērijas uzbrukumi tiek koncentrēti uz apgabaliem ap Kramatorskas un Siverskas pilsētām, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

21. jūlijā Ukrainas Mikolajivas apgabala gubernators Vitālijs Kims paziņoja, ka Krievijas spēki izmantojuši septiņas pretgaisa aizsardzības raķetes, lai dotu triecienu infrastruktūrai, enerģētikas objektiem un vietām, kurās tiek uzglabāti dažādi resursi. Londona ziņo, ka Krievija ir palielinājusi pretgaisa aizsardzības raķešu izmantošanu sekundārajā sauszemes uzbrukuma režīmā, jo okupantiem īpaši trūkst īpašu sauszemes uzbrukuma raķešu.

Kopš iebrukuma sākuma Krievija Ukrainas tuvumā gandrīz noteikti ir izvietojusi S-300 un S-400 stratēģiskās pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lidaparātu un raķešu notriekšanai lielos attālumos. Šiem ieročiem ir salīdzinoši mazas kaujas galviņas, kas paredzētas lidmašīnu iznīcināšanai. Tie var radīt ievērojamus draudus karaspēkam atklātajās ēkās, taču maz ticams, ka tie varētu iznīcināt nostiprinātākas pozīcijas, raksta Lielbritānijas ministrija.

Pastāv liela iespēja, ka šie ieroči nesasniegs paredzētos mērķus un izraisīs civiliedzīvotāju upurus, jo raķetes nav optimizētas šim uzdevumam, un to apkalpēm būs maz apmācību šādām misijām, noslēgumā raksta britu izlūki.

