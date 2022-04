Okupanti zaudējuši gandrīz 20 000 karavīru. Teksta tiešraides arhīvs

Krievijas iebrukums Ukrainā norit jau 49. dienu. ASV prezidents Džo Baidens apsūdzējis Kremļa saimnieku par genocīda īstenošanu Ukrainā. Portāls "Delfi" piedāvā sekot visām aktualitātēm teksta tiešraides arhīvā.

Krievijas iebrukums Ukrainā (49. diena)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video uzrunā aicina pasaules valstis nodrošināt Ukrainu ar konkrētiem ieročiem: - artilērijas iekārtām (155 mm) un munīciju tām; - 152mm artilērijas šāviņiem; - vairākkārtējām raķešu palaišanas sistēmām ("Grad", "Uragan" vai amerikāņu "M142 HIMARS"); - bruņumašīnām; - tankiem ("T-72" vai amerikāņu un vācu līdziniekiem); - pretgaisa aizsardzības sistēmām ("S-300", "Buk" vai līdzīgām rietumvalstu sistēmām); - kaujas lidmašīnām. "Es aicinu pasaules pilsoņus palīdzēt, sniedzot jūsu valdībām, prezidentu administrācijām un valstu vadītājiem informāciju par Ukrainai patiesi nepieciešamo palīdzību, kas palīdzēs apturēt karu," norādīja Zelenskis. View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Starptautiskie eksperti ir atraduši pierādījumus noziegumiem pret cilvēci Ukrainā, ziņo Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO). Mariupoles slimnīcas un teātra bombardēšana, kurā, iespējams, vismaz 300 cilvēki gājuši bojā, tikuši pieskaitīti pie kara noziegumiem. (Sky News)

Šveice arī pieņēmusi jaunākās ES sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, "ņemot vērā Krievijas nepārtraukto militāro agresiju pret Ukrainu un ziņojumus par zvērībām [ko pastrādājuši Krievijas bruņotie spēki] Bučā", teikts trešdien izplatītajā Šveices valdības paziņojumā. (CNN)

https://twitter.com/valstsgriba/status/1514234895794593792

Francijas prezidenta amata kandidāte Marina Lepēna piedāvājusi savu scenāriju: veidot ciešāku sadarbību starp NATO un Krieviju. Lepēna uzskatot, ka sankcijas pret Krieviju ir nepieciešamas, taču ne naftai un gāzei. (Sky News)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba teica, ka sazinājies ar Lielbritānijas ārlietu ministri Lizu Trasu. Sarunas tēma bija ieroču ievešana Ukrainā un Krievijas saukšana pie atbildības par noziegumiem. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1514234619201310732?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1514234619201310732%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fapr%2F13%2Frussia-ukraine-war-latest-biden-accuses-putin-of-genocide-russia-building-up-troops-on-eastern-border-satellite-images-show-live

Zviedrija lēmumu par iespējamo dalību NATO pieņems tikai pēc nopietnas situācijas analīzes un izvērtējot savas intereses, trešdien paziņoja Zviedrijas premjerministre Magdalēna Andersone. "Drošības ainava ir pilnībā mainījusies" pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, un "ņemot vērā šo situāciju, mums patiešām ir jāpārdomā, kas ir labākais Zviedrijai un mūsu drošībai un mūsu mieram šajā jaunajā situācijā," sacīja Andersone. (CNN)

Slovākija Ukrainai varētu piegādāt iznīcinātājus "MiG-29", secinājusi "Nexta" pēc tam, kad tā izteikusi šādu iespēju un ASV pārstāvji pauduši, ka neiebilst pret lidmašīnu piegādi Ukrainai. Martā, kad Polija publiski paziņoja par plānu nodot savus iznīcinātājus ASV, lai tā tos savukārt nodotu Ukrainai, amerikāņi šādu ukraiņu bruņošanas modeli noraidīja. Slovākijas rīcībā esot 12 "MiG-29" lidmašīnas.

Krievija veic genocīdu pret ukraiņu tautu, teikts trešdienas, 13. aprīlī, Saeimas Ārlietu komisijas vienbalsīgi pieņemtajā paziņojumā par Krievijas Federācijas agresiju un kara noziegumiem Ukrainā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/krievija-veic-genocidu-pret-ukrainu-tautu-pazinojuma-uzsver-arlietu-komisija.d?id=54242714

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien videouzrunā Igaunijas parlamentam aicinājis steidzami apturēt Krieviju, lai Eiropai nebūtu jāpieredz atgriešanās pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados. (LETA)

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24.februārī Ukrainā ir nodarīti postījumi gandrīz 100 kultūras un reliģiskajiem objektiem, paziņoja ANO Kultūras aģentūras (UNESCO) pārstāvis. (Al Jazeera)

Šopēcpusdien Krievija paziņojusi, ka visi NATO vai ASV transportlīdzekļi, kas Ukrainai tās teritorijā piegādās ieročus, tiks uzskatīti par likumīgiem militāriem mērķiem. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs ziņu aģentūrai TASS sacīja: "Mēs brīdinām, ka ASV un NATO ieroču transportēšanu pa Ukrainas teritoriju mēs uzskatīsim par likumīgiem militāriem mērķiem." (Sky News)

Starptautiskās Krimināltiesas galvenais prokurors Karims Kans šodien apmeklēja Ukrainas pilsētu Buču. Kans galvaspilsētā Kijivā tikās ar Ukrainas ģenerālprokurori Irinu Venediktovu, paziņoja Starptautiskā Krimināltiesa. Abi bija vienisprātis, ka "sadarbības padziļināšanai un partnerattiecību turpmāka stiprināšanai" ir "izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu atbildību" par iespējamiem starptautiskiem noziegumiem, kas pastrādāti Ukrainā, teikts paziņojumā. (The Guardian)

Mariupoles mērs Vadims Boičenko apgalvojis, ka Krievija apzināti uzbrukusi cilvēkiem, kas pulcējās, lai mēģinātu pamest aplenkto pilsētu. (Sky News)

Ukrainas pilsētas Dnipro morgos ir vairāk nekā 1500 kritušo Krievijas karavīru līķu, paziņojis pilsētas mēra vietnieks Mihailo Lisenko. "Pašlaik Dnipro morgos ir vairāk nekā 1500 kritušu krievu karavīru, kurus neviens nevēlas savākt. Viņi guļ refrižeratoros," teica vicemērs. (LETA)

Aina iz Rīgas ielām: https://twitter.com/realNepareizais/status/1513901185983561735

Egils Levits kopā ar Polijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentiem ieradies Ukrainā, apliecinot solidaritāti ar ukraiņiem. https://twitter.com/valstsgriba/status/1514202797474029571

Pēc Krievijas vadības pavēles tās armija ar mobilo krematoriju palīdzību iznīcina jebkādus pierādījumus par pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā, liecina Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes informācija. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainu-izluki-krievija-pavelejusi-iznicinat-pieradijumus-par-tas-armijas-noziegumiem-ukraina.d?id=54243614

Paredzams, ka Somija par nodomu pievienoties NATO izlems tuvāko nedēļu, nevis mēnešu, laikā, trešdien atklājusi Somijas premjerministre. Sanna Marina, šo jautājumu apspriežot Stokholmā pēc divpusējās tikšanās ar Zviedrijas premjerministri Magdalēnu Andersoni, sacīja, ka par šo tematu vislabāk būtu saskaņot nostāju ar Zviedriju, lai pieņemtu līdzīgus drošības politikas lēmumus. (CNN)

Pirms dažām nedēļām mēs bijām veikuši analīzi par Mariupoles stratēģisko nozīmi karā. Lielbritānijas raidsabiedrība BBC ir sniegusi arī savu pamatojumu. Ja Maskava iegūs aplenkto pilsētu, tā arī iegūs kontroli pār teritoriju, kas savieno Krievijas frontes dienvidos un austrumos. Turklāt tas sniegtu Vladimiram Putinam stratēģisko "uzvaru", kas atsvērtu iebrukuma neveiksmi sākuma stadijā. Mariupoles ieņemšana arī palīdzētu pārvirzīt esošos karavīrus uz Ukrainas dienvidu un austrumu daļu.

Valstis, kas cenšas gūt labumu, nenosodot Krievijas "briesmīgo karu" pret Ukrainu, ir tuvredzīgas un saskarsies ar sekām, ja tās graus Rietumu sankcijas, paziņojusi ASV finanšu ministre Dženeta Jellena. Viņa brīdināja, ka ASV un to partneri "nebūs vienaldzīgi" pret darbībām, kas grauj vērienīgos pasākumus, ko tās ir noteikušas Maskavai saistībā ar iebrukumu. (Al Jazeera)

Krievija, iespējams, plāno "Uzvaras dienas parādi" izpostītajā Ukrainas ostas pilsētā Mariupolē, paziņojis pilsētas mēra palīgs Petro Andrjuščenko. Viņš sacīja, ka Kostjantinam Ivaščenko, kuru Krievijas karaspēks iecēla par okupantu pārziņā esošajām Mariupoles daļām, tika dots rīkojums "attīrīt daļu pilsētas centrālā rajona no gruvešiem un līķiem, lai nodrošinātu parādes sarīkošanu 9. maijā". "Spriežot pēc visa datu klāsta, okupanti plāno Mariupolē sarīkot "uzvaras karnevālu", ja viņu "īpašā operācija" būs veiksmīga," sacīja Andrjuščenko. (BBC)

Sankciju sarakstam pievienotas vēl 206 Krievijas privātpersonas un uzņēmumi, paziņojusi Lielbritānijas Ārlietu ministrija. (Sky News)

Vladimirs Kļičko ir paziņojis, ka uzņemtu Vācijas prezidentu Ukrainā, lai gan tiek ziņots, ka daži diplomāti viņu tur nevēlas redzēt. Tiek ziņots, ka Frenks Valters Šteinmeiers tika uzaicināts doties uz Kijivu kopā ar savu Polijas kolēģi, taču sacīja, ka neesot gaidīts šajā pilsētā saistībā ar viņa savulaik paustajiem uzskatiem, kas bija visai draudzīgi Maskavai. Kļičko, kura brālis ir galvaspilsētas mērs izteicies, ka viņš uzņemtu Šteinmeieru. (Sky News)

Pēc kara Ukrainā daudzi Krievijas armijas karavīri, kuri nebūs nogalināti kaujās, atgriezīsies mājās, kur nodzersies, izdarīs pašnāvību, nokļūs cietumā vai atlikušo dzīvi pavadīs psihiatriskajā slimnīcā, prognozē Latvijas armijas galvenais psihologs. https://www.delfi.lv/news/arzemes/alkoholiku-berni-vergi-un-zonderkomandas-kas-pastradaja-zveribas-buca.d?id=54239520

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maliāra paziņojusi, ka pastāv augsts risks, ka Krievija pret viņas valsti pielietos ķīmiskos ieročus, atkārtojot nedēļas sākumā izteiktos prezidenta Volodimira Zelenska brīdinājumus. Rietumvalstis brīdinājušas, ka ķīmisko ieroču izmantošana iezīmēs bīstamu konflikta eskalāciju, un ir apņēmušās stingri rīkoties, ja Krievija veiks šādus uzbrukumus. (BBC)

Ukrainas apkopotā informācija par atpazītajiem uzbrukumā kritušajiem Krievijas karavīriem līdz 9. aprīlim liecina, ka neproporcionāli liels mirušo skaits bijis no Burjatijas Republikas, Kaukāza reģiona, īpaši - Dagestānas Republikas, kā arī citiem ekonomiski nabadzīgākajiem Krievijas reģioniem. Tikai divi kritušie atpazīti kā 12,5 miljonu cilvēku apdzīvotās Maskavas iedzīvotāji, bet seši nākuši no otras Krievijas lielākās pilsētas Sanktpēterburgas (ap 5,3 miljoni iedzīvotāju).

Krievijas karaspēka ielenktajā Mariupolē sarežģītā un ļoti riskantā specoperācijā Ukrainas Bruņoto spēku 36.jūras kājnieku brigāde apvienojusies ar pulku "Azov", paziņojis Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs. (LETA)

Harkivas mērs paziņojis, ka pēdējās 24 stundās pilsētā gājuši bojā septiņi civiliedzīvotāji, no kuriem viens bijis tikai divus gadus vecs bērns. Viņš arī piebilda, ka 22 cilvēki ir ievainoti. (Sky News)

Krievija apgalvo, ka aplenktajā Mariupoles pilsētā padevušies 1026 ukraiņu karavīri. Kijiva, reaģējot uz šo Krievijas paziņojumu, vēstījusi, ka nevar apstiprināt izskanējušo informāciju. Ukrainas Aizsardzības ministrijas pārstāvis sacīja: "Man nav tādas informācijas". (BBC & Sky News)

Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk būtu jānosaka embargo Krievijas naftai, pēc vizītes Ukrainā paziņojuši trīs Vācijas parlamenta komiteju priekšsēdētāji. Vācijas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Mihaels Rots sacīja, ka Krievijas naftas importa samazināšana būtu ļoti svarīgs signāls, jo tas ietekmētu Krievijas galveno ienākumu avotu. (Al Jazeera)

Francijas prezidents Emanuels Makrons televīzijas intervijā sabiedriskajai raidorganizācijai "France 2" atteicās raksturot Krievijas darbības Ukrainā kā "genocīdu". Vaicāts, vai viņš, tāpat kā ASV prezidents Džo Baidens, lietotu terminu "genocīds" apzīmējot ukraiņu nogalināšanu, ko veic Krievijas militārpersonas, Makrons atbildēja: "Šodien es būtu uzmanīgs ar šādiem terminiem, jo šīs divas tautas [krievi un ukraiņi] ir brāļi.” (CNN)

Krievija kopš kara sākuma zaudējusi aptuveni 19 800 karavīru. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1514142462062772228

Somijā šodien tiek uzsāktas debates, kuru rezultātā valsts dažu nedēļu laikā var iesniegt pieteikumu dalībai NATO, vēsta ziņu aģentūra AFP. Trešdien publiskotajā ziņojumā tiks izskatīta "fundamentāli mainītā" drošības vide, norāda Somijas Ārlietu ministrija, un tas nonāks parlamentā. Pēc nedēļas plānotas sākotnējās debates. Vēl nesen lielākā daļa somu nebija vēlējušies pievienoties NATO, taču Krievijas iebrukums Ukrainā ir licis mainīt nostāju, un jaunākās aptaujas liecina, ka šobrīd vairākums Somijas iedzīvotāju atbalsta pievienošanos aliansei. (BBC)

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Ķīnas tirdzniecība ar Krieviju martā augusi par 12.76%. Krievjas lielākie eksporta produkti uz Ķīnu ir nafta, gāze, ogles un lauksaimniecības preces. Pērn valstu kopējā tirdzniecība augusi par 35.8%, kas ir ekvivalents 146.9 miljardiem ASV dolāru. Ķīna atsakās saukt Krievijas iebrukumu Ukrainā par karu. Vairākas nedēļas pirms karadarbības sākuma abas valstis paziņojušas par "neierobežotu" stratēģisko sadarbību. (The Guardian)

Ukrainas spēki ir atvairījuši sešus Krievijas uzbrukumus Doneckas un Luhankas reģionos, paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs. Tieši Ukrainas austrumos gaidāma nākamā karadarbības fāze, okupantiem pārgrupējot savus spēkus uz šo Ukrainas daļu.

Krievijas okupācijas spēku pamestajā Kijivas apgabala Borodjankā, no kuras Ukrainas Bruņotie spēki tos padzina pirms nepilnām divām nedēļām, norisinās gruvešu un bruņutehnikas vraku novākšanas, kā arī labiekārtošanas un infrastruktūras atjaunošanas darbi, liecina "Nexta" publicēts video. Pirms Krievijas iebrukuma aptuveni 30 kilometrus no Kijivas robežas esošajā mazpilsētā dzīvoja ap 12 000 cilvēku. Pilsētā turpinās arī glābšanas darbi. https://twitter.com/nexta_tv/status/1514130974354907138

Krievija traucē GPS satelīta signālus Ukrainā, paziņojuši ASV Kosmosa spēku pārstāvji. (Space)

Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi šonedēļ darbu sākusi ukraiņu skola kara bēgļu bērniem. Skolā mācības sākuši aptuveni simts ukraiņu bērnu. Viņiem stundas atbilstoši standarta Ukrainas mācību programmai pasniegs gan tādi pedagogi, kuri aizbēguši no kara, gan tādi kuri Gruzijā dzīvoja vēl pirms Krievijas jaunākās ofensīvas. Arī jaunās skolas vadītāja ir pieredzējusi direktore, kura Ukrainu pametusi pēdējā mēneša traģisko notikumu dēļ. Skola ir ukraiņu pedagogu un Gruzijas Izglītības ministrijas kopīgs projekts, kas atvērts 41. Valsts skolas paspārnē Tibilisi centrā. (Eurasia Net)

Humanitārie koridori trešdien netiks atvērti, paziņojusi premjerministra vietniece Irina Vereščuka. Zaporižjes apgabalā Krievijas militārpersonas bloķējušas evakuācijas autobusus, bet Luhanskas apgabalā okupanti pārkāpjot noteikto pamieru. "Tas viss evakuācijas maršrutos tik ļoti palielina bīstamību, ka mums šodien ir jāatturas no humānās palīdzības koridoru atvēršanas," skaidrojusi Vereščuka. (Babel)

Vairāk nekā 100 tūkstošiem cilvēku ir nepieciešama evakuācija no aplenktās Mariupoles pilsētas, televīzijas uzrunā sacījis pilsētas mērs Vadims Boičenko. (The Guardian)

Līdz 13. aprīlim Krievijas bruņotās agresijas rezultātā Ukrainā ievainoti vairāk nekā 540 bērni. Savukārt šajā pašā laikā gājis bojā 191 bērns, informē Ukrainas Ģenerālprokuratūra. Visvairāk cietuši bērni Doneckas apgabalā - 113, Kijivas apgabalā - 102, un Harkivas apgabalā - 79. (Babel)

Pentagona trešdien rīkos slēgto konferenci ar astoņiem lielākajiem ASV sadarbības partneriem ieroču industrijā. Konferences mērķis būs apspriest uzņēmumu ieroču ražošanas iespējas gadījumā, ja karš Ukrainā ieilgs gadiem, raksta informācijas aģentūra UNIAN. ASV līdz šim nozīmīgi palīdzējusi Ukrainas armijas atbalstīšanā, piešķirot šaujamieročus, pretgaisa aizsardzības sistēmas "Stinger", munīciju un citu bruņojumu.

Nīderlandē ir arestētas 20 jahtas, kas pieder Krievijas pilsoņiem, teikts Nīderlandes valdības paziņojumā. Arestēto jahtu garums ir no 8,5 līdz 120 metriem. 14 no tām ir būvniecības stadijā, divas atrodas noliktavā, un četrām tiek veikta tehniskā apkope. (LETA)

Baltijas valstu un Polijas prezidenti ir ceļā uz Kijivu, lai izrādītu atbalstu Ukrainai un tās prezidentam Volodimiram Zelenskim. Par to tviterī informējis Polijas vadītāja Andžeja Dudas padomnieks Jakubs Kumohs. https://twitter.com/JakubKumoch/status/1514098241201217542

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukraina ir sākusi vairāk nekā 3000 kriminālprocesu pret Krievijas karaspēku Kijivas reģionā, vēsta Ukrainas nacionālā ziņu aģentūra, atsaucoties uz Kijivas apgabala policijas priekšnieka Andrja Ņebitova paziņojumu. To skaitā ir 1463 kara likumu un paražu pārkāpšanas gadījumi. (Al Jazeera)

Otrdienas vakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka viņa valsts Drošības dienests aizturējis prokrievisko politiķi Viktoru Medvedčuku, kurš 27. februārī aizbēga no mājas aresta. Zelenskis ierosinājis Krievijai apmainīt Medvedčuku pret Krievijas sagūstītajiem ukraiņiem. https://www.delfi.lv/news/arzemes/putina-kumu-medvedcuku-krievijai-rosina-apmainit-pret-ukrainu-karagustekniem.d?id=54241782

ASV plāno trešdien paziņot par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai 750 miljonu ASV dolāru apmērā, otrdien vēstīja Lielbritānijas ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diviem ziņu avotiem. "[ASV] prezidenta [Džo] Baidena administrācija, kā gaidāms, trešdien paziņos par papildu 750 miljoniem dolāru militārai palīdzībai Ukrainai," sacīja ziņu avoti. (LETA)

Lietuvas prezidents Gitans Nausēda mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis, ka dodas uz Kijivu. "Lietuva turpinās atbalstīt Ukrainas cīņu par savu suverenitāti un brīvību," paudis prezidents. https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1514090835448668160

Plašāk par ASV prezidenta Džo Baidena izteikumiem saistībā ar Krievijas brutālo agresiju Ukrainā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/baidens-apsudz-krievijas-karaspeku-genocida-istenosana-ukraina.d?id=54241868

Jaunākā izlūkošanas informācija par Krievijas invāziju Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Krievijas armijas ģenerāļa Aleksandra Dvorņikova iecelšana par kara komandieri Ukrainā ir mēģinājums centralizēt vadību un kontroli. Nespēja saskaņot un koordinēt militārās aktivitātes ir kavējusi Krievijas iebrukumu līdz šim. Līdzīgi kā daudziem augstākajiem Krievijas ģenerāļiem, Dvorņikovam ir iepriekšēja komandiera pieredze Sīrijā. Turklāt kopš 2016. gada viņš ir komandējis Krievijas Dienvidu militāro apgabalu, kas robežojas ar Ukrainas Donbasa reģionu. Krievijas ziņojumos nesen tika uzsvērta ofensīvu attīstīšana Donbasā, Krievijas spēkiem pārorientējoties uz austrumiem. Dvorņikova iecelšana vēl vairāk parāda, kā mērķtiecīgā Ukrainas pretošanās un neefektīvā pirmskara plānošana ir likusi Krievijai pārvērtēt savu darbību. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1514107625348210690

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka nevar apstiprināt, vai aplenktajā Mariupoles pilsētā tika izmantoti ķīmiskie ieroči. Atgādinām, ka vakar izskanēja informācija par iespējamu okupantu veiktu ķīmisko ieroču izmantošanu šajā dienvidu pilsētā. “Mēs ar lielu uzmanību uztveram vakardienas ziņojumus par munīcijas ar indīgu vielu izmantošanu Mariupolē pret pilsētas aizstāvjiem. Pagaidām nav iespējams izdarīt 100% secinājumus par to, kāda veida viela tā bija,” sacīja Zelenskis. "Ir skaidrs, ka bloķētajā pilsētā nav iespējams veikt pilnīgu izmeklēšanu un analīzi," piebilda prezidents. (CNN)

Savā jaunākajā paziņojumā Ukrainas militārpersonas vēstījušas, ka Krievijas spēki turpina bombardēt dienvidu ostas pilsētu Mariupoli. Tāpat okupanti turpina veikt uzbrukumus civilajai infrastruktūrai Harkivas un Zaporižjas reģionos Ukrainas ziemeļaustrumos. (BBC)

Vairāk nekā 720 cilvēki gājuši bojā Bučā un citās Kijivas priekšpilsētās, ko okupēja Krievijas karaspēks. Tāpat vairāk nekā 200 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, paziņojusi Ukrainas Iekšlietu ministrija. (Sky News)

ASV prezidents Džo Baidens apsūdzējis Vladimiru Putinu genocīda īstenošanā Ukrainā. Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis slavējis šos Baidena izteikumus, nosaucot tos par "īsta līdera patiesiem vārdiem". (BBC)

