Pakāpeniski apsīkst Krievijas armijas kaujas spējas, ziņo Ukraina

Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs publicējis īsu kopsavilkumu par situāciju līdz sestdienas pusdienlaikam, ieskicējot galvenos notikumus šobrīd.

Okupanti turpina koncentrēties uz Kijevas, Harkivas un Mikolajivas aplenkšanu, kā arī turpina pūliņus sasniegt Luhanskas un Doņeckas apgabalu administratīvās robežas un izveidot sauszemes koridoru līdz Krimai. Taču daudzviet ofensīvas jauda pakāpeniski apsīkst, paziņojis Ģenerālštābs.

Baltkrievija ir nocietinājusi robežu ar Ukrainu. Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka pie robežas sapulcinātas Baltkrievijas vienības kaujas gatavībā, taču tās robežu nav šķērsojušas.

Savukārt Poļesjes virzienā kaujinieku grupas no Krievijas Austrumu kara apgabala, Klusā okeāna flotes un Gaisa spēkiem turpina Kijevas blokādi no ziemeļiem un daļēji no rietumiem. Kopā šajās pozīcijās ir ap 15 bataljona līmeņa taktisko grupu.

Divas bataljona taktiskās kaujas grupas turpina mēģinājumus uzbrukt Kijevas apgabala Višhorodas virzienā, bet Ivankivas apkaimē aptuveni 50 kilometrus no Kijevas ienaidnieks izvērš lidlauku. Tāpat šobrīd turpinās uzbrukumi Harkivas virzienā, kaujās iesaistot spēkus no sestās un 20. armijas. Šajā vietā Ukrainas spēki pārgājuši pretuzbrukumā.

Ukrainas spēku darbības rezultātā iznīcinātas Krievijas Rietumu kara apgabala 488. motorizētā pulka kaujas spējas. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba rīcībā ir informācija, ka Belgorodas apkaimē pie robežas ar Ukrainu sapulcināti ap trim tūkstošiem rezervistu, lai aizvietotu kaujās zaudēto dzīvo spēku. Rezervistu kaujas gars un morāle esot zema, apgalvo Ukrainas puse.

Ienaidnieks turpina uzbrukuma operācijas Dņipro un Zaporižjas virzienā, kaujās iesaistot aptuveni septiņas bataljona līmeņa taktiskās kaujas grupas.

Vienlaikus turpinās mēģinājumi bloķēt Mariupoli, ar artilēriju apšaudot civilos objektus, lai iebiedētu iedzīvotājus, kā arī pretēji visiem noteikumiem pārvieto savus spēkus pa tā sauktajiem zaļajiem koridoriem, kas paredzēti civiliedzīvotāju drošai evakuācijai. Dienvidos turpinās uzbrukums arī Mikolajivas apkaimē – šajā virzienā pretinieks koncentrējis 17 bataljona taktiskās kaujas grupas.

Neapsīkst arī uzlidojumi, kuros iesaistīti gan no Krievijas, gan no okupētās Krimas gaisā pacelti lidaparāti – mērķi ir gan militāri (Ukrainas pretgaisa aizsardzības infrastruktūra), gan civili. Ukrainas spēki turpina notriekt pretinieka lidmašīnas. Savukārt pretinieka pamestās vai pretiniekam atņemtās sauszemes kara tehnikas vienības tiks liktas lietā pret pašiem okupantiem, paziņojumā uzsvēra Ģenerālštābs.