Pārāk liela sagūstīto Krievijas karavīru skaita dēļ izveidots īpašs štābs

Ukrainā sagūstīto Krievijas karavīru skaits ir tik liels, ka Ukrainas valdībai nācās izveidot Koordinācijas štābu izturēšanās pret karagūstekņiem jautājumos, savā videouzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Viņš arī atzīmēja, ka Ukrainas teritorijā nogalināto Krievijas karavīru skaits jau pārsniedzis 12 tūkstošus, bet ievainoto Krievijas karavīru skaits ir vairākas reizes lielāks.

"Mēs nesaucām šurp nevienu no viņiem. Un atkārtojam katram no okupantiem: jūs vēl varat izglābties. Jebkurā brīdī. Vienkārši nolieciet ieročus un aizejiet no mūsu zemes uz mājām," uzsvēra Ukrainas prezidents.

Viņš sacīja, ka sagūstīto okupantu skaits jau sasniedzis tādu līmeni, ka šo jautājumu nevar atstāt pirms kara pastāvējušo struktūru pārziņā.

"Tāpēc šodien Ukrainas Ministru kabinets izveidoja Koordinācijas štābu izturēšanās pret karagūstekņiem jautājumos," pavēstīja Zelenskis.

Viņš arī apsolīja, ka attieksme pret tūkstošiem ienaidnieka karavīru, kuri sagūstīti vai padevušies, būs tāda, kādu paredz starptautiskās konvencijas.

Zelenskis vērsās pie krievu mātēm, lai tās neatdotu savus bērnus svešam karam. "Neatdodiet savu dēlu nāvei vai gūstam," viņš aicināja, piebilstot, ka Ukraina nav gribējusi šo karu, bet aizstāvēsies.

Ziņu aģentūra UNIAN vēstīja, ka saskaņā ar aptuveniem datiem 15 kara dienās padevušies gūstā vairāk nekā pussimts Krievijas karavīru, kas karoja pret Ukrainu.

Aizsardzības ministrija paskaidroja, kā Krievijas karavīri var padoties un ko viņi no tā iegūs.