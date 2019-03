Pēc asiņainās Utrehtas apšaudes aizturēts jau trešais cilvēks

Pirmdienas rītā Nīderlandes pilsētā Utrehtā kādā tramvajā, iespējams, teroristisku motīvu vadīts kāds vīrietis atklājis uguni uz apkārt esošajiem, nogalinot trīs cilvēkus. Vēl pieci cilvēki ievainoti, vēsta BBC.

Pirmdienas vakarā pēc meklēšanas operācijas policija paziņoja, ka aizdomās turētais šāvējs ir arestēts. "Mūs tikko informēja, ka aizdomās turētais ir arestēts," žurnālistiem paziņoja policijas priekšnieks Robs Van Brī. Medijs ziņoja, ka tiesībsargājošo iestāžu meklētais šāvējs ir 37 gadus vecs turks Gokmens Taniss.

Saistībā ar notikušo apšaudi vēlāk aizturēti vēl divi cilvēki, bet viņu saistība ar notikušo incidentu patlaban medijiem nav paskaidrots.

Sākotnējā informācija par notikušo bija pretrunīga. Atsaucoties uz aculieciniekiem, vietējais medijs "RTV Utrecht" ziņoja, ka zemē bez samaņas redzēta guļam kāda sieviete. Arī portāls "Ad.nl" rakstīja, ka upuris esot tikai viena konkrēta sieviete, bet uzbrucēji esot bijuši četri. Savukārt portāls "Nu.nl" ziņoja, ka šāvējs bijis viens un šāvis uz visiem apkārt esošajiem.

