Pēc Covid-19 ierobežojumu pārkāpšanas saviesīgā pasākumā no brīvdienām atsauc Īrijas parlamentu

(Aģentūra LETA precizē savu kļūdaino ziņu. Parlaments tiks atsaukts no brīvdienām, nevis atlaists.)



Saistībā ar skandālu par to, ka vairāki desmiti Īrijas parlamenta deputātu piedalījušies saviesīgā pasākumā, pārkāpjot koronavīrusa pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, parlaments tiks atsaukts no brīvdienām, svētdien paziņoja Īrijas valdība.

Vienošanos par parlamenta apakšpalātas atsaukšanu no brīvdienām panākuši trīs valdošās koalīcijas partiju vadītāji - partijas "Fianna Fail" līderis, premjerministrs Mihals Mārtins, partijas "Fine Gael" vadītājs, vicepremjers Leo Varadkars un satiksmes ministrs, Zaļās partjas līderis Eimons Raiens.

Bija paredzēts, ka deputātu brīvdienas turpināsies lidz 15.septembrim, taču tagad nolemts, ka parlamenta būs jāatsāk darbs, kad atsāksies mācības skolās, tas ir, nākamās nedēļas beigās.

Trīs valdošo partiju līderi arī mudinājuši Īrijas pārstāvi Eiropas Komisijā, tirdzniecības komisāru Filu Hoganu apsvērt iespēju atkāpties no amata, jo viņš arī piedalījies šajā pasākumā. Hogans telekanālam RTE sacījis, ka viņš apsvērs šo lūgumu.

Skandāls sākās, kad laikraksts "The Irish Examiner" ziņoja, ka 82 prominenti cilvēki trešdien apmeklējuši parlamenta golfa biedrības vakariņas. Pasākuma dalībnieku vidū bijuši vairāki desmiti parlamenta deputātu.

Īrijā pasākumos atļauts pulcēties ne vairāk par 50 cilvēkiem, turklāt otrdien valdība noteica jaunu ierobežojumu, ka pulcēšanās atļauta tikai gadījumos, ja notiek kāzas vai kultūras pasākumi. Jaunie ierobežojumi arī paredz, ka restorānā pie viena galdiņa drīkst atrasties ne vairāk kā seši cilvēki no ne vairāk kā trim mājsaimniecībām.

Golfa biedrības vakariņās pie katra galdiņa sēdējuši desmit cilvēku, ziņo mediji.

Saistībā ar skandālu jau atkāpušies parlamenta augšpalātas vicespīkers Džerijs Batimers un lauksaimniecības ministrs Dara Kaleri, kuri arī piedalījušies vakariņās.

Pašreizējais Īrijas parlamenta apakšpalātas sastāvs tika ievēlēts šogad februārī.