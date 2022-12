Pēc dronu uzbrukuma aviobāzē Kurskā plosās ugunsgrēks

Krievijas Kurskas apgabalā, kas robežojas ar Ukrainu, izcēlies ugunsgrēks aviobāzē. Apgabala gubernators Romāns Starovoits paziņojis, ka dronu uzbrukuma rezultātā aizdegusies degvielas krātuve, vēsta raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

"Cietušo nav. Ugunsgrēks tiek lokalizēts. Visi dienesti strādā uz vietas," paziņoja Starovoits.

Tīmeklī publicētā video redzams, ka no Kurskas lidostas puses paceļas dūmi.

The morning starts with a new fire at the Russian airfield