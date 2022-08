Pelosi ieradusies vizītē Taivānā; Ķīna to sauc par 'spēlēšanos ar uguni'

ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi otrdienas vakarā ieradusies Taivānā, neskatoties uz Ķīnas iepriekšējiem draudiem sakarā ar iespējamo vizīti.

Televīzijas tiešraidē bija redzams, kā Pelosi, kura ar ASV gaisa spēku militāro lidmašīnu "Boeing C-40C" ieradās Taibei Sonšaņas lidostā, sagaidīja Taivānas ārlietu ministrs Džozefs Vu.

Pelosi pēc ierašanās paziņoja, ka viņas vizīte demonstrē Vašingtonas stingro apņemšanos atbalstīt Taivānu, kuru Ķīna uzskata par savas teritorijas daļu.

"Mūsu Kongresa delegācijas vizīte Taivānā godina Amerikas nelokāmo apņemšanos atbalstīt Taivānas dinamisko demokrātiju," pavēstīja Pelosi.

Vienlaikus viņa norādīja, ka viņas vizīte "nekādā ziņā" nav pretrunā ar oficiālo ASV politiku, kas atzīst "vienu Ķīnu" un nav oficiāli atzinusi Taivānu par neatkarīgu valsti.

Tikmēr Ķīna Pelosi ierašanos Taivānā nodēvēja par "ārkārtīgi bīstamu".

"ASV nepārtraukti kropļo, aptumšo un iedragā "vienas Ķīnas" principu," teikts Ķīnas Ārlietu ministrijas paziņojumā pēc Pelosi lidmašīnas nolaišanās Taivānā. "Šīs darbības, gluži kā spēlēšanās ar uguni, ir ārkārtīgi bīstamas. Tie, kas spēlējas ar uguni, no tās ies bojā."

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.