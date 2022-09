Pie Limanas okupanti varētu būt nonākuši neizbēgamas sakāves priekšā, ziņo ISW

Krievu militārie blogeri 28. septembrī ar pastiprinātām bažām apsprieda Ukrainas progresu ap Limanu, liekot domāt, ka Krievijas spēki šajā apgabalā ir nonākuši neizbēgamas sakāves priekšā, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Sutdy Of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vairāki Krievijas blogeri un ievērojami militārie korespondenti apgalvoja, ka Ukrainas karaspēks virzījies uz rietumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem no Limanas un šobrīd cenšas pabeigt Krievijas karaspēka ielenkšanu Limanā un gar Siverskijdonecas upes ziemeļu krastu šajā apgabalā.

Militārie blogeri paziņoja, ka Ukrainas karaspēks apdraud Krievijas pozīcijas un sakaru līnijas, kas atbalsta Limanas grupējumu.

ISW analītiķi norāda, ka Limanas kabatas sabrukums, visticamāk, radīs būtiskas sekas Krievijas grupējumiem Doneckas ziemeļos un Luhanskas apgabala rietumos, un tas var ļaut Ukrainas karaspēkam apdraudēt Krievijas pozīcijas gar Luhanskas apgabala rietumu robežu un Severodoneckas-Lisičanskas apgabalā.

Krievijas militārā vadība nav spējusi izveidot sev labvēlīgus informācijas apstākļus potenciāli nenovēršamai Krievijas sakāvei Limanā. Krievijas Aizsardzības ministrija nav runājusi par pašreizējiem okupantu zaudējumiem ap Limanu vai arī gatavojusies šī frontes sektora sabrukumam, kas, iespējams, vēl vairāk samazinās jau tā zemo Krievijas karaspēku morāli.

Krievijas militārās varasiestādes iepriekš nespēja noteikt pietiekami labvēlīgus informatīvos apstākļus zaudējumiem pēc Ukrainas pretuzbrukuma pirmajiem posmiem Harkivas apgabalā, graujot morāli un izraisot paniku Krievijas spēku vidū austrumu asī, atgādina eksperti.