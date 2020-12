Pirmais pacients pasaulē saņem 'Pfizer' un 'BioNTech' ražoto Covid-19 vakcīnu

Kāda 90 gadus veca Ziemeļīrijas iedzīvotāja kā pirmā pasaulē saņēmusi ASV farmācijas giganta "Pfizer" un Vācijas kompānijas "BioNTech" ražoto Covid-19 vakcīnu, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Līdz šim tā tika izmantota tikai izmēģinājuma fāzēs.

Margareta Kīnana no Enesskilenas Koventrijas slimnīcā sacīja, ka jūtas ļoti priviliģēta saņemt pirmo poti. Viņai nākamnedēļ apritēs 91 gads, tāpēc pēc procedūras sacīja, ka tā bijusi "labākā iespējamā savlaicīgā dzimšanas dienas dāvana".

90-year-old Margaret Keenan is the first to receive the Pfizer/BioNTech vaccine, administered by Matron May Parsons, as UK's mass vaccination programme begins https://t.co/3eBGv3RUsU pic.twitter.com/ltWAL8uDmr