Polijas prezidents uzliek veto pret neatkarīgu mediju vērstam likumam

Polijas prezidents Andžejs Duda ar veto apturējis pretrunīgi vērtēta paša reiz pārstāvētās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) strauji virzītā mediju likuma pieņemšanu, par kura galveno mērķi tiek uzskatīta ASV konglomerāta "Discovery" piederošā televīzijass kanāla "TVN" slēgšana, vēsta "Politico".

Jaunais PiS sagatavotais likums paredzēja, ka turpmāk Polijā varēs darboties tikai mediju uzņēmumi, kuru akciju lielākā daļa tieši vai netieši pieder Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs reģistrētām fiziskām vai juridiskām personām. Amerikas konglomerātam caur Nīderlandē reģistrētu uzņēmumu piederošais "TVN", kas ir lielākais neatkarīgais kanāls un attiecīgi lielākais valdības un vadošo politiķu darba kritizētājs, atbilstoši virzītajam likumam būtu jāslēdz, raisot bažas par mediju neatkarību.

Likumprojekts izraisīja gan lokālus protestus, gan ASV kritiku. Visticamāk, tieši ASV kritika likusi Dudam to apturēt, lai Poliju, kas jau konfliktē ar Eiropas Komisiju, nenostādītu jaunā frontē pret tās sabiedrotajiem. Duda arī pats veto skaidrojis ar to, ka valstij neesot vajadzīgs vēl viens problēmjautājums un strīds. Viņš arī norādījis, ka arbitrāža par "TVN" tiesībām galu galā Polijai varētu izmaksāt "miljardiem ASV dolāru". Duda to pamatoja ar faktu, ka telekanāls raidīšanas tiesības pagarinājis pavisam nesen.

Prezidents atzīmējis, ka šāda veida ierobežojums nākotnē gan varētu tikt attiecināts uz tirgus jaunpienācējiem, ne jau eksistējošiem medijiem.

TVN ir lielākais konkurents un pretstats valdošās partijas faktiski kontrolētājam telekanālam TVP, kas pārraida PiS izteikti glaimojošu saturu.

Teorētiski parlaments veto var apiet ar trīs piektdaļu deputātu balsojumu, bet no vajadzīgajām 276 no kopumā 460 balsīm valdība var paļauties vienīgi uz 228, atzīmē "Politico".