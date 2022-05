Politologs: Putina 'sejas glābšana' no Makrona puses ir naivuma pazīme

Aizvadītajā nedēļā plašu rezonansi izpelnījās Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska intervija, kurā viņš apgalvoja, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons lūdzis Ukrainu piekāpties Maskavai, lai palīdzētu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam nezaudēt "seju". Tikmēr politologs Māris Andžāns portālam "Delfi" uzver, ka šāds Makrona iespējamais piedāvājums tiešām nav nekas pārsteidzošs.

Līdzīgs noskaņojums bijis novērojams arī citu Eiropas lielvalstu nesen izskanējušajos paziņojumos, kuros par primāro mērķi nosaukta pēc iespējas ātrāka pamiera panākšana starp Ukrainu un Krieviju.

Lai gan Parīze Makrona izteikumus noliedz, arī Francijas prezidenta uzrunā konferencē par Eiropas nākotni iekļauti līdzīgi domu graudi. Viena no paustajām frāzēm: "Mēs neesam karā ar Krieviju. Kad miers atgriezīsies Eiropas teritorijā, mums būs jāveido jauni drošības līdzsvari, un mums kopā būs nepieciešams nepadoties pazemošanas kārdinājumam vai atriebības garam, jo tie jau agrāk ir pietiekami lauzuši ceļu uz mieru."

Intervijā Itālijas televīzijas kanālam Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim jautāja par Makrona izteikumiem, kuros Francijas līderis brīdināja, ka Eiropai ir jāizvairās no Putina pazemošanas.

"Mēs gribam, lai Krievijas armija pamet mūsu teritoriju, – mēs neesam uz krievu zemes," Zelenskis atbildēja. "Mēs nemaksāsim ar mūsu teritoriju, lai palīdzētu Putinam glābt reputāciju. Tas būtu netaisnīgi. Ukraina arī nekad neatzīs Krievijas veikto Krimas aneksiju," Zelenski citē medijs "Politico".

Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes docents Māris Andžāns sarunā ar portālu "Delfi" norāda, ka nav skaidras izteikuma detaļas, tomēr, ja šis Makrona piedāvājums tiešām ir izskanējis, tad tas nav nekas pārsteidzošs.

"Francijai jau vēsturiski ir bijis citāds skatījums uz mijiedarbību ar Krieviju," norāda Andžāns. Gan Gruzijas, gan Ukrainas kontekstā Parīze vēlas iesaistīties konfliktu risināšanā, bet vēstures piemēri rāda, ka Francijas redzējums dažkārt var nesakrist ar tās valsts redzējumu, kura cieš no Krievijas agresijas. "Francijas pieeja neveido ilglaicīgu konflikta risinājumu. Šobrīd piedāvāt kaut ko pretī, lai panāktu kompromisu un saglabātu agresora "seju", ir naivuma pazīme," skaidro eksperts.

Politologs piebilst, ka Makrona izteikumi neietekmēs Kijivas rīcību. "Ukrainai ir izdevies lauzt kara gaitu, un ieroču piegādes turpinās. Šobrīd Ukraina var atļauties būt nepiekāpīga, tā ir pietiekami spēcīgās pozīcijās. Arī morālais arguments ir Ukrainas pusē. Tomēr dzirdīgas ausis šim Makrona izteicienam var parādīties, Vācija varētu kļūt par sekotāju," norāda eksperts.

Eiropas līderi, alkstot pēc pamiera, nonāk pretrunās ar ASV izvirzītajiem mērķiem

Trīs lielāko Eiropas Savienības valstu – Vācijas, Francijas, Itālijas – vadītāji ir ieņēmuši gandrīz identisku pozīciju par miera sarunām. Neskatoties uz to, ka Eiropas līderi publiski nostājas Ukrainas pusē, viņi arī baidās, ka Krievijas "pazemošana" varētu radīt pilnīgi jaunas problēmas.

Viņi ir nobažījušies, ka Ukrainas uzvara varētu destabilizēt Krieviju, padarot to vēl neparedzamāku. Tāpēc dažas Rietumeiropas galvaspilsētas atbalsta "Putina seju sargājošu" konflikta risinājumu, pat ja tas Ukrainai izmaksās daļu tās teritorijas, secina "Politico".

Par centieniem "saglabāt seju" pēc Krievijas spēku pastrādātajām zvērībām kritiski izteicās Ukrainas Prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihails Podoļaks.

" "Saglabāt seju" pēc Bučas un Mariupoles? Dīvaina loģika, bet, ja šie politiķi vēlas atdot daļu savas teritorijas, tas jāizlemj viņu vēlētājiem," tviterī rakstīja Podoļaks.

Some Western politicians want to end the war and "save face" of 🇷🇺 by giving it part of a territory, - @politico. Save face after Bucha and Mariupol? Strange logic, but if these politicians want to give away part of their territories, it is up to their electorate.