Protestētāji Kongo Demokrātiskajā Republikā uzbrūk ANO miera uzturētāju birojiem

Simtiem protestētāju 25.jūlijā uzbruka Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) miera uzturēšanas spēku noliktavai un birojiem Gomā, Kongo Demokrātiskās republikas austrumos, pieprasot misijas aiziešanu no pilsētas, jo tā nespējot aizsargāt iedzīvotājus, vēsta medijs "Reuters".

Protestētāji pilsētā bloķēja ceļus, izmantojot dažādus materiālus aizdedzināja miera uzturētāju misijas bāzes vārtus un ar akmeņiem apmētāja birojus.

"Šorīt agri no rīta protestētāji uzbruka vienai no mūsu noliktavām. Viņi iegāja vienā no mūsu bāzēm un izlaupīja iekārtas. Viņiem izdevās iekļūt dažos birojos, mēs esam sašutuši par to," sacīja Kongo DR miera uzturēšanas misijas pārstāvis.

Miera uzturētāji paziņojumā norādīja, ka uzbrukums noticis dienu pēc tam, kad atsevišķas personas un grupas izteikušas naidīgas piezīmes un draudus ANO. "Haosā un apjukumā mēs nepanāksim virzību uz stabilizāciju un mieru," ziņojumā sacīja misijas vadītājs Kasims Diaņs.

Protestu katalizators bija Kongo DR prezidenta Feliksa Čisekedi partijas jauniešu spārna frakcijas paziņojums, ka tā pieprasa ANO miera uzturētāju tūlītēju aiziešanu, pamatojot to ar viņu neefektivitāti. Savukārt cita jauniešu spārna frakcija nosodīja protestu.

Kongo DR valdība rūpīgi uzraudzīja situāciju, sacīja tās pārstāvis. "Valdība stingri nosoda jebkāda veida uzbrukumu ANO personālam un tās piederošajām lietām. Atbildīgie par protestu tiks tiesāti un bargi sodīti, " vietnē "Twitter" sacīja valdības pārstāvis Patriks Mujaja.

Saspīlēta situācija vērojama austrumu reģionā, kur Kongo DR armijas un M23 grupējuma nemiernieku sadursmju dēļ, tūkstošiem cilvēku bijuši spiesti pamest dzīvesvietu. Ar "Daesh" saistīto kaujinieku uzbrukumi turpinās arī par spīti gadu ilgam ārkārtas stāvoklim un kopīgajām operācijām, ko pret viņiem izvērsušas Kongo DR un Ugandas armijas.

M23 nemiernieku grupējumi kopš jūnija vidus ir nogalinājuši vismaz 29 civiliedzīvotājus viņu kontrolē esošajos rajonos, vēsta nevalstiskā organizācija "Human Rights Watch".