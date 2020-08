Protestētāji Monreālā nogāž Kanādas pirmā premjera statuju

Demonstranti, kuri atbalsta finansējuma samazināšanu policijai, Monreālā nogāzuši Kanādas pirmā premjera Džona Makdonalda statuju, raksta "Al Jazeera".

Incidents noticis sestdien. Demonstranti uzkāpuši uz pieminekļa un pēc tam to nogāzuši. Aktīvisti kritizējuši Makdonalda, kurš par Kanādas premjeru kļuva 1867. gadā, īstenotās darbības un politiku. Viens no kritikas iemesliem bija skolu sistēma, kuras ietvaros tūkstošiem Kanādas pamatiedzīvotāju bērnu tika piespiedu kārtā izņemti no ģimenēm un nosūtīti uz valsts finansētām internātskolām.

Aicinājumi samazināt finansējumu policijai aizvadīto mēnešu laikā gan ASV, gan Kanādā izskanējuši visai bieži. Protestētāji izteikuši šādu pieprasījumu pēc vairākiem vardarbīgiem incidentiem, kuros bijusi iesaistīta policija.

Statujas gāšana izsauca kritiku no vairākiem Kanādas politiķiem. "Lai arī ko kāds domātu par Džonu A. Makdonaldu, šāda veida pieminekļa iznīcināšana ir nepieņemama," mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja Kvebekas provinces vadītājs Fransuā Lego. "Mums ir jācīnās pret rasismu, bet mūsu vēstures daļu iznīcināšana nav risinājums," viņš piebilda.

Līdzīgus komentārus pauda arī Kanādas konservatīvās partijas vadītājs Erins O'Tūls, kurš teica: "Mēs neizveidosim labāku nākotni, aptraipot savu pagātni."