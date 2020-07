Protesti ASV: federālo spēku klātbūtne sadusmo Portlendu

ASV, turpinoties protestiem pret rasismu, uzmanības centrā nonākusi Portlendas pilsēta, kur novērotas sadursmes starp federālajiem spēkiem un demonstrantiem.

ASV prezidents Donalds Tramps draudējis arī uz citām ASV lielpilsētām nosūtīt papildu federālo tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus, lai kontrolētu valstī notiekošos protestus, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Pirmdien Tramps kritizēja situāciju vairākās pilsētās, kuras, kā norādīja pats prezidents, vada "liberāli demokrāti", kuri baidoties rīkoties. "Mēs sūtam likumsargus," teica Baltā nama saimnieks, piebilstot: "Mēs nedrīkstam ļaut tam notikt ar pilsētām." Tramps īpaši izcēla Ņujorku, Detroitu, Filadelfiju, Baltimoru un Čikāgu.

Protestu kontekstā īpaša uzmanība šobrīd pievērsta Portlendas pilsētai, uz kurieni gandrīz divu mēnešu ilgo demonstrāciju pārtraukšanas nolūkos nosūtīti federālie spēki.

Portlendā, līdzīgi kā vairākās citās ASV pilsētās, protesti pret rasismu sākās pēc afroamerikāņa Džordža Floida nāves. Floids mira vardarbīgas policistu rīcības dēļ aizturēšanas laikā. Kopumā demonstrācijas Portlendā bijušas mierīgas, taču nesenākos protestos novērota arī vardarbība.

Pagājušajā nedēļā federālie spēki, pretēji vietējo amatpersonu gribai sāka īstenot protestētāju izkliedēšanu. Daži no šo spēku pārstāvjiem protestu vietās ieradušies nemarķētās automašīnās un esot aizturējuši demonstrantus bez iemesla. Viņi pret protestētājiem izmantoja arī asaru gāzi.

Federal agents have just exited the federal courthouse and deployed an array of crowd control agents and impact munitions. #PDXprotest #PortlandProtest #BlackLivesMatter pic.twitter.com/cc8X2A7Wfg

A FEDERAL AGENT TRIES TO MAKE AN ARREST BUT CIVILIANS IN PORTLAND STAND UP FOR EACH OTHER AND PUSH THE FEDERAL AGENT OFF. THEN YOU CAN SEE 2 AGENTS REACH FOR THEIR GUN #PDXprotests #PortlandProtest #pdx911 #BlackLivesMatter #ACAB #FedsGoHome #PortlandStrong #REVOLUTION pic.twitter.com/7RjZlwYq1m