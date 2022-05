Putins ar ofensīvu Mariupolē mēģina gūt 'simbolisku uzvaru' Ukrainā, lēš britu izlūki

Vladimirs Putins vēlas gūt simbolisku uzvaru Ukrainā un okupantu jaunākā agresija Mariupolē varētu būt saistīta ar gaidāmajiem 9. maija pasākumiem Krievijā, teikts aktuālākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievu spēki Mariupolē jau otro dienu ir turpinājuši sauszemes uzbrukumu "Azovstaļ" tērauda rūpnīcai, neraugoties uz Maskavas apgalvojumiem, ka tās mērķis ir tikai norobežot rūpnīcas teritoriju, raksta Londona.

Okupantu jaunākie centieni ieņemt "Azovstaļ" un panākt Mariupoles krišanu, visticamāk, ir saistīti ar gaidāmajiem 9.maija pasākumiem Krievijā un Putina vēlmi gūt simboliskus panākumus Ukrainā, norāda britu ministrija.

Lielbritānijas izlūki gan pauž, ka šie Krievijas centieni Maskavai radījuši cilvēku, aprīkojuma un munīcijas zaudējumus. Kamēr Ukrainas pretestība "Azovstaļ" teritorijā turpinās, Krievijas zaudējumi turpinās palielināties un traucēs īstenot Maskavas darbības plānus Donbasa dienvidos, piebilst Londona.

