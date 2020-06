Rietumkrasta aneksijai 'būs jāpagaida' Covid-19 krīzes beigas, paziņo Izraēlas aizsardzības ministrs

Izraēlas premjera Benjamina Netanjahu Palestīnas Rietumkrasta aneksijas plānam būs jāpagaida, kamēr valsts tiks galā ar jaunā koronavīrusa pandēmijas krīzi, paziņojis aizsardzības ministrs Benijs Gancs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gancs, kurš ir arī tā dēvētais "alternatīvais premjers" jo saskaņā ar savstarpējo vienošanos pēc laika nomainīs Netanjahu amatā, savas partijas "Zilais un baltais" biedriem pirmdien, komentējot aneksijas plānu, paziņoja, ka "visam, kas nav saistīts ar cīņu pret koronavīrusu, būs jāpagaida", raksta medijs "The New Arab". Patlaban prioritāte ir valsti izvest no veselības nozares un ekonomiskās krīzes, viņš skaidroja.

Netanjahu iepriekš ziņoja, ka vēlas uzsākt okupētā Rietumkrasta aneksiju jau šonedēļ. Tā sakristu ar Donalda Trampa iepriekš piedāvāto un daudz kritizēto Tuvo Austrumu miera plānu, atbilstoši kuram ASV jau devušas apstiprinājumu, ka atbalstīs aneksiju.

Netanjahu, kura "Likud" partija ir koalīcijā ar partiju "Zilais un baltais", atzīmējis, ka viņš strādā pie jautājuma kopā ar amerikāņiem un tas "nav atkarīgs" no Ganca pārstāvētā spēka "Zilais un baltais".

ANO augstā komisāre cilvēktiesību jautājumos Mišela Bašelē pirmdien vēl pirms Ganca paziņojuma izplatīja brīdinājumu, ka Izraēlas īstenotai aneksijai būs postošas sekas. Iepriekš plānus nosodījusi gan Eiropas Savienība, gan ANO ģenerālsekretārs un arābu valstis. Izraēlas Ārlietu ministrija paziņojumā nosodīja Bašelē paziņojumu kā vienpusēju un politizētu, kā arī atzīmēja, ka ar valsts ar viņas vadīto biroju šo iemeslu dēļ jau kopš gada sākuma attiecības pārtraukuši.

Trampa Tuvo Austrumu miera plāns paredz 30% Palestīnas Rietumkrasta nodot Izraēlas jurisdikcijā, atlikušajā daļā palestīniešiem garantējot vien ierobežotu autonomiju.

Ar tumši zaļu atzīmēta Trampa miera plānā paredzētā Palestīnas teritorija, kuru veido ar norobežotiem ceļiem saistīti anklāvi.

Nelikumīgie ebreju kolonizatori, kuri jau šobrīd ar Izraēlas ziņu un bruņoto spēku palīdzību Rietumkrastā izveidojuši plašas apmetnes, savukārt uzskata, ka aneksijas plāns ir pārāk pieticīgs, uzstājot, ka jebkādas Palestīnas valsts pastāvēšanai ir jāpretojas.

Palestīnieši uzstāj, ka visa Rietumkrasta teritorija, Austrumjeruzaleme un Gazas josla ir viņu un pieprasa starptautiskajai sabiedrībai atzīt viņu tiesības uz neatkarīgu valsti šajā teritorijā.