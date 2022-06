Rietumu ieroči palīdzēs atbrīvot arī Krimu, apliecina Ukrainas ministrs

Jauns bruņojums no ASV un sabiedrotajiem dos Ukrainai iespēju atgūt uz laiku okupētās teritorijas, tostarp Krimas pussalu, atsaucoties uz Ukrainas aizsardzības ministra Oleksija Rezņikova teikto, vēsta raidsabiedrība CNN.

"Mēs grasāmies atbrīvot visas mūsu teritorijas, visas, iekļaujot Krimu. Krima ir Ukrainas stratēģiskais mērķis, jo tā ir Ukrainas teritorija. Bet mēs virzīsimies soli pa solim," intervijā CNN pauda Rezņikovs.

Ukrainas aizstāvju tālākā darbība pēc jaunām ieroču piegādēm tiks iedalīta trīs posmos, viņš skaidro. Pirmajā plānots stabilizēt situāciju frontē, lai novērstu karavīru zaudējumus.

Otrajā posmā okupantu atspiešana 24. februāra robežās pirms Krievijas iebrukums sākuma. Savukārt trešajā posmā ar partneriem tiks apspriesti "teritoriju, tostarp Krimas, atbrīvošanas veidi".

Uz žurnālista jautājumu, vai pussalas atgūšanas mēģinājums ar militāru spēku nevarētu izprovocēt Krieviju, ministrs norādījis, ka tam nav nozīmes.

"Tam nav nozīmes. Jo viņi [okupanti] redzēs to Hersonā, redzēs to Zaporižjā, redzēs to Mariupolē. Bet tās ir Ukrainas zemes, un arī Krima par spīti visam ir Ukrainas zeme," citē CNN.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.