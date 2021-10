Rumānijā krīt Kicu valdība

Rumānijā otrdien uzticības balsojumu neizturējusi Florina Kicu valdība, vēsta "Radio Brīvā Eiropa".

Valdība kritusi laikā, kad padziļinās ekonomiskā krīze, kā arī spēkā pieaug pandēmija.

Iepriekš opozīcijas pārstāvji apgalvoja, ka nacionālliberāļi deputātiem no citām frakcijām piedāvājuši kukuļus par atturēšanos uzticības balsojumā. Šī gada jūnija noslēgumā Kicu jau izturēja vienu neuzticībs balsojumu pēc tam, kad opozīcija to ierosināja, apsūdzot proeiropeisko valdību par "valsts vešanu uz bezdibeni".

Par neuzticības izteikšanu premjeram nobalsoja 201 deputāts, lai gan valdības gāšanai bija nepieciešamas vismaz 234 balsis.

Kicu par premjeru kļuva vien pērnā gada decembrī. Tobrīd Finanšu ministra amatu ieņemošā politiķa kandidatūru premjera amatam

viņa pārstāvētā Nacionāli liberālā partija izvirzīja jau pērnā gada martā. Sākotnēji viņš no tā atteicās.

Kad 2020. gada decembrī nacionālliberāļi zaudēja vēlēšanās un to premjers Ludoviks Orbāns atkāpās no amata, Kicu no tās pašas partijas tika izvirzīts par jauno premjeru kā kompromisa variants.