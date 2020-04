Singapūras datu pētnieki izskaitļo, kad beigsies Covid-19 pandēmija pasaulē un Latvijā

Singapūras Tehnoloģiju un dizaina universitātes pētnieku komanda izstrādājusi matemātisku modeli, ar kura palīdzību, izmantojot zināmos datus par Covid-19 izplatību, prognozē, kad jaunā koronavīrusa sirošana varētu beigties dažādās valstīs un pasaulē kopumā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Izmantojot valstu sniegtos oficiālos datus, augstskolas Datu inovācijas laboratorijas pētnieki izskaitļo slimības dzīves ciklu un inficēšanās kulminācijas laiku, lai paredzētu iespējamo jaunā koronavīrusa atkāpšanās laiku.

Sistēma tiek katru dienu papildināta ar jaunākajiem datiem par Covid-19 situāciju pasaulē.

Pētnieki gan stingri norāda, ka dati var saturēt kļūdas un modelis var būt neprecīzs, savukārt prognozēšana pēc savas būtības ir nenoteikts process – un lasītājiem tas ir jāatceras, izdarot secinājumus.

Pārmērīgs optimisms paļauties uz prognozētajiem Covid-19 izplatības beigu datumiem var būt bīstams, jo var atslābt cilvēku disciplinētība, ievērojot drošības pasākumus, kas var novest pie slimības atgriešanās, brīdina pētnieki.

Uz pašreizējiem datiem balstītie aprēķini 29. aprīlī liecina, ka pasaulē Covid-19 pandēmija par 97% būs beigusies jau šī gada maija beigās, bet pilnībā inficēšanās gadījumi apturēti 1. decembrī.

Savukārt ASV, kur līdz šim konstatēti visvairāk Covid-19 inficēšanās gadījumi, par 97% slimības izplatība būs apturēta ap maija vidu, liecina prognozes. Savukārt pilnīga slimības izzušana – ap 9. septembri.

Latvijai jaunā koronavīrusa izplatības pilnīgas beigas modelis prognozē ap 17. jūniju, bet izplatības pieveikšanu par 97% jau ap 5. maiju.

Ar datiem par citām valstīm un pētniecības metodēm var iepazīties šeit.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā trīs miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā miljons ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 218 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 59 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 964 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.