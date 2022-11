Sji vaino Trudo informācijas par Ķīnas un Kanādas attiecībām izplatīšanā

G20 augstākā līmeņa sanāksmē Bali Sji Dzjiņpins ir nofilmēts, apsūdzot Džastinu Trudo par to, ka tika izplatītas viņu sarunas detaļas, informē medijs BBC.

Ierakstā, ko nofilmējuši žurnālisti, Sji un Trudo ir redzami stāvam viens otram cieši blakus un sarunājamies ar tulkotāja starpniecību. Tas ietver retus neviltotas Ķīnas prezidenta uzvedības brīžus, jo viņa tēlu parasti rūpīgi uzrauga Ķīnas valsts mediji.

Watch as Chinese President Xi Jinping confronts Canadian Prime Minister Justin Trudeau, alleging leaks of their closed-door meeting at the G20 summit https://t.co/pMiAjBnFql pic.twitter.com/kNcg3bLyrB