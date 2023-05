SKT prokuroram Krievijā izdots aresta orderis

Kremlis izdevis Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) prokurora Karima Kana aresta orderi. Prokurors martā par kara noziegumiem sagatavoja orderi Krievijas prezidenta Vladimira Putina arestam, atsaucoties uz Krievijas medijiem, ziņo "Al Jazeera".

Hāgā bāzētās kara noziegumu tiesas prokuroru Kanu Kremlis iekļāva Iekšlietu ministrijas meklēto personu sarakstā, atsaucoties uz ministrijas datubāzi, piektdien pavēstīja Krievijai piederošā ziņu aģentūra TASS. Lielbritānijas pilsoņa bilde redzama Krievijas Iekšlietu ministrijas datubāzē.

Krievijas Izmeklēšanas komiteja, kas nodarbojas ar lieliem noziegumiem, martā paziņoja, ka veic izmeklēšanu pret Kanu par "kriminālu cilvēka notiesāšanu, kurš zināms, ka ir nevainīgs", atsaucoties uz SKT izvirzītajām apsūdzībām pret Putinu.

Komiteja veic izmeklēšanu pret Kanu arī par it kā "plānotu iespējamu uzbrukumu ārvalstu pārstāvim, kas bauda starptautisku aizsardzību", toreiz ziņoja Krievijas izmeklētāji.

Paziņojumā Kans aprakstīts kā 1970. gadā Edinburgā, Skotijā dzimis vīrietis. Paziņojumā nebija precizēts, kādas apsūdzības pret viņu ir izvirzītas.

🎪 The Ministry of Internal Affairs of Russia put on the wanted list the prosecutor of the International Criminal Court in The Hague, Karim Khan, who issued a warrant for the arrest of Putin. pic.twitter.com/LLp26biRC3