'Slūžas': Baltkrievu dzīti migrantu tūkstoši šturmē Polijas robežu. Teksta tiešraide

Pirmdienas rītā konstatēts visu laiku vērienīgākais mēģinājums no Baltkrievijas ar varu iebrukt Polijā, tvītā ziņo Polijas premjera kancelejas Nacionālās drošības departamenta vadītājs un ministra līmeņa specdienestu koordinatora pārstāvis Staņislavs Žarins.

Svētdienas vakarā žurnālists Tadeušs Giczans "Twitter" ziņoja, ka Minskā no ielām pazuduši migranti, kuri sapulcināti vešanai uz Polijas robežu. Viņš jau tobrīd paredzēja, ka pirmdienas rītā plānots migrantus masveidīgi virzīt pāri robežai Baltkrievijas drošības dienestu jaunākās operācijas (dēvētas par "Slūžas 2.0") ietvaros.

Pirmdienas rītā pēc ziņām par migrantu tūkstošu pūļa parādīšanos uz lielceļa vien dažus kilometrus no robežas, Polijas valdība sasauca krīzes sēdi. Ārlietu ministrijas vadītāja vietnieks Pjotrs Vavžiks gan Polijas Radio norādīja, ka valsts ir gatava šādam Baltkrievijas uzbrukumam. "Mēs reaģējam atbilstoši situācijai," viņš paziņojis, "nekas vairāk republikas robežas stiprināšanai arī nav nepieciešams."

Migranti sapulcējušies pie lielākā – Kuzņicas – robežpārejas punkta starp Baltkrievijas pilsētu Grodņu un Polijas pilsētu Bialostoku (kartē zemāk).

Publicētajos video redzams, ka migrantu pūli apsargā bruņotas Baltkrievijas militārpersonas ar suņiem. Žarins atzīmē, ka izteikts migrantu vairums ir gados jauni vīrieši, taču video redzamas arī sievietes ar bērniem.

W grupie, którą Białorusini uformowali, przeważają młodzi mężczyźni. Rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski.

Pēc robežpunkta sasniegšanas milzīgais pūlis, kurā esošo cilvēku skaits tiek lēsts no viena līdz pieciem tūkstošiem, devies sānis mežā, lai mēģinātu robežu šķērsot ārpus robežpunkta zonas. "Baltkrievija vēlas izraisīt lielu incidentu, vēlams ar šāvieniem un cietušajiem," Polijas Radio notiekošo komentēja ārlietu ministra vietnieks Pjotrs Vavžiks.

Baltkrievu drošības dienestu operācija 'Slūžas 2.0'

Baltkrievijas taktika izmantot migrantus nav pieņemama, paziņojusi NATO.

Savukārt Polijas Aizsardzības ministrija publicējusi video, kurā no gaisa redzama migrantu pulcēšanās pie Polijas robežas.

Robežu apsargā robežsardze, policija un armija, vēsta Polijas radio. Aculiecinieki novērojuši, ka pie robežas ierodas jauni papildspēki, kā arī ieradušās automašīnas ieslodzīto pārvadāšanai un tiek piegādāti dzeloņstiepļu pinumi.

Tālāk viņi iznākuši no meža un pa šoseju devās Polijas virzienā.

Pirmie video, kas uzņemti ap pulksten 8 pirmdienas rītā, liecina, ka migrantu pūlis nakti varētu būt pārlaidis mežā netālu nor robežas. Tajā redzama ar mugursomas un guļammaisus nesošu cilvēku grupas gatavošanās ceļam pēc, visticamāk, pamošanās pirmdienas rītā.