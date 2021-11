'Slūžas': Baltkrievu dzīti migrantu tūkstoši šturmē Polijas robežu

Pirmdienas rītā konstatēts visu laiku vērienīgākais mēģinājums no Baltkrievijas ar varu iebrukt Polijā, tvītā ziņo Polijas premjera kancelejas Nacionālās drošības departamenta vadītājs un ministra līmeņa specdienestu koordinatora pārstāvis Staņislavs Žarins.

Svētdienas vakarā žurnālists Tadeušs Giczans "Twitter" ziņoja, ka Minskā no ielām pazuduši migranti, kuri sapulcināti vešanai uz Polijas robežu. Viņš jau tobrīd paredzēja, ka pirmdienas rītā plānots migrantus masveidīgi virzīt pāri robežai Baltkrievijas drošības dienestu jaunākās operācijas (dēvētas par "Slūžas 2.0") ietvaros.

Pirmdienas rītā pēc ziņām par migrantu tūkstošu pūļa parādīšanos uz lielceļa vien dažus kilometrus no robežas, Polijas valdība sasauca krīzes sēdi. Ārlietu ministrijas vadītāja vietnieks Pjotrs Vavžiks gan Polijas Radio norādīja, ka valsts ir gatava šādam Baltkrievijas uzbrukumam. "Mēs reaģējam atbilstoši situācijai," viņš paziņojis, "nekas vairāk republikas robežas stiprināšanai arī nav nepieciešams."

Migranti sapulcējušies pie lielākā – Kuzņicas – robežpārejas punkta starp Baltkrievijas pilsētu Grodņu un Polijas pilsētu Bialostoku (kartē zemāk).

Publicētajos video redzams, ka migrantu pūli apsargā bruņotas Baltkrievijas militārpersonas ar suņiem. Žarins atzīmē, ka izteikts migrantu vairums ir gados jauni vīrieši, taču video redzamas arī sievietes ar bērniem.

W grupie, którą Białorusini uformowali, przeważają młodzi mężczyźni. Rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski. https://t.co/K9mqSEvvJc



Pēc robežpunkta sasniegšanas milzīgais pūlis, kurā esošo cilvēku skaits tiek lēsts no viena līdz pieciem tūkstošiem, devies sānis mežā, lai mēģinātu robežu šķērsot ārpus robežpunkta zonas. "Baltkrievija vēlas izraisīt lielu incidentu, vēlams ar šāvieniem un cietušajiem," Polijas Radio notiekošo komentēja ārlietu ministra vietnieks Pjotrs Vavžiks.

Baltkrievu drošības dienestu operācija 'Slūžas 2.0'

Teksta tiešraidi ar šo Polijas Aizsardzības ministrijas video ar migrantu nometnes ugunskuriem otrpus Eiropas Savienības robežai šodien arī noslēdzam.

Līdz ar tumsu arī migranti pie robežžoga izveidojuši telšu apmetni. Medijs "Nexta" lēš, ka pierobežā kopumā savesti ap 3000 cilvēku.

Polijas Teritoriālās aizsardzības spēki, kas izveidoti pēc 2016. gada līdz ar pieaugošajiem draudiem no Krievijas, izsludinājusi tajā dienošo vidū paaugstinātu gatavību. Trīs reģionos, kuri atrodas tuvāk valsts austrumu robežai, dienošajiem jābūt gataviem doties palīgā robežsardzes spēkiem sešu stundu laikā kopš apziņošanas. Viņi arī lūgti informēt par to savas ģimenes un darba devējus, kā arī sagatavot ieročus un komunikāciju līdzekļus. Teritoriālie aizsardzības spēki izveidoti kā pirmās reakcijas spēki kiberkara operāciju izvēršanas gadījumā.

Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova neslēpti norādījusi, ka migrantu vervēšanas un nogādāšanas kampaņa tiek veidota kā atbilde Polijas karavīru dalībai Irākas karā. Viņa norādījusi, ka 200 poļu bijuši Irākā, jautājot, kāpēc gan tikpat irākiešu tā tagad nevarētu uzņemt pati. Tiesa, Irākā šobrīd nenorit karadarbība, tajā dzīvojošie netiek uzskatīti par apdraudētiem, un viņi nemūk no kara un pat ne Irākas, jo atrodas citā valstī bez aktīvas karadarbības – Baltkrievijā.

Mēģinājumi pārraut robežu fiksēti vēl vairākās vietās.

Propagandas video tapšanas aizkulises visu acu priekšā - asaru panākšana ar cigarešu dūmiem tieši pirms intervijas Baltkrievijas televīzijas kanālam.

Vienā Baltkrievijas režīma kontrolēta mediju kanāla publicētā video redzams, ka žogs tiek salauzts, plašā posmā tam pārmetot pāri garus kokus.

Polijas prezidents Andžejs Duda sasaucis ārkārtas sēdi ar premjeru un drošības dienestu vadību.

Kādu robežposmu migrantiem izdevies pārraut un tajā dzīvo barjeru izveidojuši Polijas drošības spēki. Migranti dzirdami izkliedzam vārdu "Vācija".

Polijas Aizsardzības ministrija arī ziņo, ka visas noises cieši uzrauga Baltkrievijas drošības spēki.

Migranti cenšas sagriezt žogu. Fonā dzirdami izsaucieni "Davai!" un "Bistro!"

Iespējams, daļa migrantu vēl svētdienas rītā speciāli atvesti no Sīrijas. Par šādu scenāriju vedina domāt informācija, ka šajā dienā no Damaskas uz Minsku devies īpašs reiss. Lidmašīna no Baltkrievijas Sīrijā ieradusies vien stundas iepriekš.

Pirmdien notikuši vairāki migrantu mēģinājumi šturmēt robežžogu. Fonā dzirdama Polijas robežsardzes megafonu pārraidīts brīdinājums, ka par infrastruktūras bojāšanu draud kriminālatbildība. Atsevišķos video redzams, ka poļi pūļa atgaiņāšanai no žoga izmanto asaru gāzi.

To, cik dramatiska var izvērsties tūkstošu sapulcināšana pie robežas, demonstrē jau svētdien pierobežā iemūžināts incidenta video, kurā redzams, kā baltkrievu drošības dienestu darbinieki burtiski ar varu stiepļu žogā stumj sievietes un bērnus, nepieļaujot viņu atkāpšanos.

Baltkrievijas amatpersonas savā retorikā notiekošajā vaino Poliju un Eiropas Savienību. Baltkrievijas specdienestu organizētās operācijas detaļas gan liek uzdot vairākus jautājumus, atzīmē baltkrievu žurnāliste Hanna Ļubakova: - Kā migranti nokļuva līdz Baltkrievijas robežai? - Kāpēc Baltkrievijas robežsardze viņus neaiztur par nelegālu robežas šķērsošanu? - Kādēļ migrantiem netiek piešķirts patvērums Baltkrievijā?

Baltkrievijas taktika izmantot migrantus nav pieņemama, paziņojusi NATO.

Savukārt Polijas Aizsardzības ministrija publicējusi video, kurā no gaisa redzama migrantu pulcēšanās pie Polijas robežas.

Robežu apsargā robežsardze, policija un armija, vēsta Polijas radio. Aculiecinieki novērojuši, ka pie robežas ierodas jauni papildspēki, kā arī ieradušās automašīnas ieslodzīto pārvadāšanai un tiek piegādāti dzeloņstiepļu pinumi.

Tālāk viņi iznākuši no meža un pa šoseju devās Polijas virzienā.

Pirmie video, kas uzņemti ap pulksten 8 pirmdienas rītā, liecina, ka migrantu pūlis nakti varētu būt pārlaidis mežā netālu nor robežas. Tajā redzama ar mugursomas un guļammaisus nesošu cilvēku grupas gatavošanās ceļam pēc, visticamāk, pamošanās pirmdienas rītā.