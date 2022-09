Spīdzināšana, mokas un nāve: okupantu gūstā pabijusi Mariupoles mediķe liecina ASV

Ar emocionālām un šausminošām liecībām ceturtdien ASV likumdevēju priekšā uzstājās ukraiņu brīvprātīgā mediķe Jūlija Paevska, kura piedzīvoja Mariupoles aplenkumu un trīs mēnešus pavadīja okupantu gūstā, vēsta aģentūra AP.

Paevska, kas plašāk zināma ar pseidonīmu Taira, starptautisku uzmanību piesaistīja, kad AP žurnālistiem martā nodeva sava videoreģistratora ierakstus no savām gaitām Mariupolē, sniedzot palīdzību Krievijas iebrukumā cietušajiem. Nākamajā dienā pēc video nodošanas žurnālistiem okupanti viņu aizturēja dokumentu pārbaudes laikā.

Okupantu gūstā viņa pavadīja trīs mēnešus dažādās vietās Krievijas kontrolētajās Doneckas apgabala daļās. Taira no gūsta tika atbrīvota jūnijā, par to toreiz paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Vai tu zini, kāpēc mēs to tev darām," Tairai jautājis spīdzinātājs. "Jo tu to vari," viņa savu atbildi atstāsta ASV Kongresa Helsinku komisijai.

The accusations against the prisoners that are absolutely the same, where only the names change in the papers, and even the gender of the accused does not change. No one is trying to prove or investigate, evidence is obtained simply by using inhumane torture. #Taira #Ukraine