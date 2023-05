Štefija Lemke: Vācijas pārdomātā atteikšanās no kodolenerģijas programmas

Vācijas valdība rīkojās pareizi, ņemot vērā sabiedrības atbalstu pēdējo strādājošo kodolspēkstaciju slēgšanai. Saules un vēja enerģija ir ne vien ievērojami lētāka ražošanā par kodolenerģiju, bet arī drošāka, ilgtspējīgāka un draudzīgāka klimatam.

Slēdzot savas pēdējās trīs kodolspēkstacijas, Vācija ir pabeigusi atteikšanos no kodolenerģijas. Kā ministre, kas atbildīga par kodoldrošību Vācijā, uzskatu, ka šis bija izcils, patiesi vizionārs solis. Šādai rīcībai ir daudz attaisnojošu iemeslu, bet es gribētu aplūkot piecus, kas, manuprāt, ir īpaši nozīmīgi.

Pirmkārt, atteikšanās no kodolenerģijas Vāciju padara drošāku. Neviena kodolspēkstacija pasaulē nav tik droša, lai pilnībā izslēgtu katastrofāla nelaimes gadījuma iespējamību. Šādu negadījumu var izraisīt cilvēciska kļūda (kā Čornobiļā 1986. gadā) vai dabas katastrofa (kā Fukušimā 2011. gadā). To var izraisīt teroristu uzbrukums, lidmašīnas avārija vai kāda nepamanīta ievainojamība mūsu drošības stratēģijās. Vai arī, sliktākajā gadījumā, to var izraisīt militārs uzbrukums – līdzīgs tiem, kurus Krievija šobrīd veic Ukrainā