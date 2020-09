Baltkrievu varas pārvaldes mēģinājumi atbrīvoties no visiem līderiem, izvedot viņus no valsts, neietekmēs masu protestus. Protestu kustību nevada Koordinācijas padome, intervijā "Delfi.lt" stāsta Svetlana Tihanovska.

Baltkrievijas pretestības kustības līdere un simbols Tihanovska uzsver, ka baltkrievu tauta joprojām cer uz dialogu ar varu. "Mēs gaidām. Pareizāk sakot – pagaidām gaidām," teic Tihanovska.

Kā viņa norāda, politiskā krīze Baltkrievijā saistīta tikai un vienīgi ar iekšējām problēmām, kas radušās falsificētu vēlēšanu rezultātu dēļ, savukārt tie baltkrievi, kas iestājas par jaunām, godīgām vēlēšanām, ir vairākums, nevis opozīcija.

Bijusī Baltkrievijas prezidenta kandidāte Lietuvā jūt kolosālu atbalstu un ir pateicīga par to. Ar uzmundrinājuma un atbalsta vārdiem viņa vēršas arī pie saviem tautiešiem.

Vairāk nekā mēnesi baltkrievi protesta akcijās iestājas par politieslodzīto brīvību, jaunām vēlēšanām, Lukašenko atkāpšanos. Vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku svētdien, 6. septembrī, izgāja Minskas ielās. Par atbildi viņiem atkal nāca draudi, iebiedēšana, propaganda, nežēlīgas apcietināšanas, represijas un Koordinācijas padomes pārstāvju izspiešana ārpus Baltkrievijas robežām.

7. septembrī nolaupīta un nezināmā virzienā aizvesta jūsu sabiedrotā Marija Koļesņikova, ar kuru divas dienas iepriekš vēl sazinājāties ar "Skype" starpniecību. Jūs piedzīvojāt līdzīgu situāciju, kad vairākas stundas ar jums nevarēja sazināties. Cerēsim, ka drīzumā parādīsies sakari ar Mariju. Ņemot vērā savu pieredzi, vai varat iedomāties, kādas darbības tika piemērotas attiecībā pret Mariju?

Nevaru. Bet, tā kā Olgu Kovaļkovu izveda uz Poliju un viņa par to jau ziņoja, sniedza savu komentāru, tad, iespējams, Marija Koļesņikova piedzīvojusi tādu pašu likteni. Arī mēs nepacietīgi gaidām kādas ziņas par viņu. Bet, vai viņa kādu laiku būs Minskā vai tūlīt tiks izvesta no valsts, vai palaista, – diemžēl mēs to nezinām. Gaidām vēstis.

Jūs pareizi norādījāt, ka, visticamāk, notiek centieni atbrīvoties no visiem līderiem, viņus izvest no valsts. Bet mums jāsaprot, ka tas neko nemainīs. Koordinācijas padome nevada protestu kustību.

Proti – varas plāns ir vienkāršs: vardarbība, nežēlīgas represijas un līderu neitralizēšana, izspiežot viņus aiz robežām. Bet vēlāk – propagandas pieslēgšana, skaidrojot, ka protestus kā marionetes vada kādi leļļu meistari Rietumos. Kas, jūsuprāt, tam visam varētu stāties pretī – vēl bez mierīgajiem protestiem? Kas ir mūsu spēkos, ko mēs tagad vēl varētu darīt Baltkrievijas labā, protams, bez tā, ko jūs jau esat paveikuši?

Mēs tagad darām visu iespējamo. Ikviens baltkrievs gan iekšzemē, gan ārvalstīs dara visu, kas no viņa atkarīgs. Mēs zinām, ka mums ir viens mērķis. Gan līderiem, gan visiem baltkrieviem šis mērķis ir jaunas vēlēšanas bez Lukašenko. Redzam mērķi, ejam uz to.