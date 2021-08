'Taliban' kaujinieki dodoties pārņemt pretestības cietoksni Pandžšīru

Afganistānu pārņēmusī islāmistu kustība "Taliban" paziņojusi, ka simtiem tās kaujinieki nosūtīti ieņemt Pandžšīras provinci, kas ir starp pēdējām kaujinieku nekontrolētām teritorijām un pret "Taliban" vērstas pretestības centrs, vēsta "Al Jazeera".

Pandžšīras ieleja 150 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Kabulas ir leģendāra ar savu pretestības garu – tā netika ieņemta ne Padomju-afgāņu kara laikā, ne "Taliban" režīma laikā deviņdesmitajos gados. Te bāzējās kaujinieku vadonis Ahmeds Masuds – leģendārā komandiera Ahmeda Šaha Masuda, saukta par Pandžšīras lauvu, dēls.

Ielejā patvēries arī kritušās Afganistānas valdības viceprezidents Amrulla Salehs, kurš līdz ar prezidenta Ašrafa Gani bēgšanu no valsts pasludinājis sevi par leģitīmu pagaidu prezidentu un aicina cīnīties pret "Taliban", kā arī aizsardzības ministrs Bismillahs Mohammadi. Uz ieleju atkāpusies arī daļa Afganistānas Nacionālās armijas karavīru ar visu bruņojumu.

"Simtiem Islāma Emirāta modžahedu dodas un Pandžšīru, lai pārņemtu kontroli, jo vietējās amatpersonas atteicās to atdot miermīlīgi," svētdien tika paziņots "Taliban" arābu valodas "Twitter" kontā.

Savukārt ieleju kontrolējošo spēku vadonis Ahmeds Masuds norādīja, ka cer uz miermīlīgām sarunām, taču viņa spēki esot gatavi kaujai, ja talibi mēģinās ieiet Pandžšīrā. "Viņi vēlas aizsargāt, viņi vēlas pretoties pret jebkuru totalitāru režīmu," telefonsarunā ar "Reuters" Masuds raksturo savu atbalstītāju noskaņojumu.

Viceprezidents Salehs svētdien rakstīja, ka talibu spēki pulcējas pie ieejas Pandžīras ielejā, bet iepriekšējā dienā tie knapi tikuši garām slēpnim blakus esošajā Andarabas ielejā. Pretestības spēki ir bloķējuši uz ieleju vedošo Salangas lielceļu, informē Salehs.

