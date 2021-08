Talibi vēlas 'dažu tuvāko dienu laikā' mierīgi pārņemt varu Afganistānā

Islāmistu grupējums "Taleban", kas ielencis Afganistānas galvaspilsētu Kabulu, grib pārņemt valsti pilnīgā kontrolē "dažu tuvāko dienu laikā", raidsabiedrībai BBC paziņojis grupējuma pārstāvis Suhails Šahīns.

"Mēs gribam mierīgi pārņemt varu dažu tuvāko dienu laikā," sacījis Šahīns, kas atrodas Katarā talibu sarunu delegācijas sastāvā.

"Mēs vēlamies iekļaujošu islāmisku valdību, (..) un tas nozīmē, ka šai valdībā būs pārstāvēti visi afgāņi," viņš norādījis, solot, ka ārvalstu vēstniecībām tiks ļauts turpināt darbu un talibu kaujinieki neapdraudēs to darbiniekus.

"Nedz diplomāti, nedz nevalstiskās organizācijas nebūs apdraudētas. Visi varēs turpnāt darbu kā iepriekš, viņiem netiks darīts pāri, viņi var palikt," izteicies grupējuna pārstāvis.

Noraidot bažas, ka Afganistānai draud atgriešanās ultrakonservatīvu islāmistu pārvaldības laikos, Šahīns paziņojis, ka "Taleban" "centīsies atšķirt jaunu tolerances lapppusi".

"Mēs gribam sadarboties ar ikvienu afgāni, mēs gribam pavērt jaunu miera, tolerances, mierīgas līdzāspastāvēšanas un nacionālās vienotības lappusi valsts un tautas interesēs," viņš uzsvēris.

Tomēr daudzi afgāņu ierēdņi, karavīri un policisti pametuši savus posteņus, baidoties no represijām pret cilvēkiem, kuri sadarbojušies ar rietumvalstu atbalstīto valdību vai rietumvalstu spēkiem.

Šahīns norādījis, ka represiju nebūs.

"Mēs apsolām - atriebība negaida nevienu. Visi gadījumi tiks izmeklēti," sacījis talibu pārstāvis.

Viņš arī paziņojis, ka grupējums noskaņots pārskatīt attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm.

Talibu pārstāvji solījuši, ka Afganistānas valdības spēku karavīriem tiks atļauts atgriezties mājās, lidostas un slimnīcas varēs turpināt darbu un svarīgāko preču piegādes netiks bloķētas, bet ārvalstniekiem būs ļauts doties projām vai arī reģistrēties talibu administrācijā.

Svētdienas rītā izplatoties ziņām par talibu kaujinieku ienākšanu Kabulas priekšpilsētās, grupējums iepriekš jau solīja neieņemt galvaspilsētu ar spēku un norādīja, ka talibu kaujiniekiem dots rīkojums palikt pilsētas pievārtē.

"Netiks aizskarta neviena cilvēka dzīvība, īpašums un cieņa, un Kabulas pilsoņu dzīvībām briesmas nedraud," bija norādīts paziņojumā. "Līdz varas pārņemšanas procesa pabeigšanai par Kabulas drošību atbildīga otra puse [Afganistānas valdība]".

Arī Afganistānas iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs Abduls Satars Mirzakvals svētdien paziņoja, ka talibi pilsētai neuzbruks un paredzēts varu mierīgā ceļā nodot pagaidu valdībai.

"Cilvēkiem nav iemesla uztraukties, pilsēta ir drošībā, ikvienam, kurš pilsētā celtu nekārtības, būs jāatbild likuma priekšā," viņš sacījis.

Kā ziņots, sestdien talibi ieņēma lielāko pilsētu Afganistānas ziemeļos, Balhas provinces galvaspilsētu Mazārešarīfu, bet svētdienas rītā viņi bez kaujām pārņēma savā kontrolē Nangarhāras provinces galvaspilsētu Džalālābādu Afganistānas austrumos netālu no svarīga robežpunkta pie Pakistānas robežas, līdz ar to no bloķējot Kabulu arī no austrumiem. Saņemtas zinas, ka svētdien talibu rokās nonākusi arī Hosta, tāda paša nosaukuma provinces galvaspilsēta.

Kopš pagājušās nedēļas talibi pārņēmuši savā kontrolē lielāko daļu valsts teritorijas, sakaujot Afganistānas drošības spēkus, pārvelkot tos savā pusē vai liekot tiem bēgt, neraugoties pat uz zināmu ASV aviācijas atbalstu.