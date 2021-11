Tallinā būvēs jaunu valstī lielāko slimnīcu

Igaunijas galvaspilsēta noslēgusi līgumu par jaunas Tallinas slimnīcas projektēšanu, vēsta "Estonian World".

Jaunajam kompleksam jānomaina līdzšinējās slimnīcas ēkas, kuras Tallinas mērs Mihails Kolvarts nodēvējis par novecojušām. Jaunā slimnīca sevī apvienos vairāku Igaunijas galvaspilsētā esošo padomju gados būvēto slimnīcu funkcijas.

Kolvarts atzīmējis, ka projekta mērķis ir ievērojami uzlabot medicīnas pakalpojumu pieejamību, kā arī kvalitāti. Viņš arī skaidrojis, ka jaunajai slimnīcai jākalpo ne tikai Tallinas un apkārtnes iedzīvotājiem, bet visai Igaunijai.

Jaunā slimnīcas ēka tiks būvēta pilsētas austrumos - Lasnames apgabalā. Tiek lēsts, ka tās būvniecība izmaksās vairāk nekā 500 miljonus eiro, un pusi no finansējuma tiek plānots piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem, bet atlikušo no pilsētas un valsts budžeta.

Projektu izstrādās divas Itālijas kompānijas "ATIproject srl" un "3TI Progetti", kuras nepilnu 18 miljonus vērtās izstrādes iespēju ieguva starptautiskā konkursā. Augstāk video redzama viņu piedāvātā slimnīcas kompleksa skice. Itālijas uzņēmumu uzdevums ir radīt veselu slimnīcas kvartālu, nomainot dažādās pirms 40 un pat 60 gadiem dažādās lokācijās celtās būves.

Paredzēts, ka jaunā Tallinas slimnīca, kas būtu visu laiku lielākā medicīnas iestāde valstī, tiks pabeigta 2027. gadā.