Svētdien Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenas tirdzniecības centrā "Fields" nošauti vairāki cilvēki. Policija aizturējusi 22 gadus vecu Dānijas pilsoni un norāda, ka šobrīd nevar izslēgt, ka notikušais bijis terorakts, atsaucoties uz Kopenhāgenas policijas pausto, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".

Vietnē "Twitter" Kopenhāgenas policija ziņo, ka, pulksten 17.37 saņemot informāciju par apšaudi, likumsargi ātri ieradušies notikuma vietā, kur apcietinājuši vienu personu.

At 17.37 o’clock / 5.37 pm we received reports regarding a shooting in the shopping center Field’s in Copenhagen.

Copenhagen Police quickly arrived on the site where a 22-year-old male suspect was arrested #politidk