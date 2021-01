Tramps Baidenam atstājis 'ļoti augstsirdīgu' vēstuli un daudz atceļamu lēmumu

ASV prezidents Džo Baidens trešdien atklājis, ka viņa priekštecis Donalds Tramps atstājis viņam Baltajā namā "ļoti augstsirdīgu" vēstuli. Savukārt savā pirmajā darbadienā viņš parakstīja vairākus izpildrīkojumus, tostarp par ASV atkalpievienošanos Parīzes nolīgumam par klimata pārmaiņu ierobežošanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Prezidents uzrakstīja ļoti augstsirdīgu vēstuli," žurnālistiem Baltajā namā sacīja Baidens. "Tā kā tā ir privāta, es nerunāšu par to, kamēr nebūšu runājis ar viņu," Baidens piebilda.

Līdz pat inaugurācijas dienai nebija skaidrs, vai Tramps ievēros tradīciju un atstās Baltajā namā vēstuli savam pēctecim. Tramps joprojām nav apsveicis Baidenu ar uzvaru un nepiedalījās viņa inaugurācijas ceremonijā.

Tradicionāli jaunais ASV prezidents Džo Baidens parakstīja vairākus izpildrīkojumus. Vairāku trešdien parakstīto rīkojumu mērķis ir atcelt iepriekšējā prezidenta Donalda Trampa lēmumus, arī par ASV izstāšanos no Pasaules Veselības organizācijas un par aizliegumu iebraukt ASV no vairākām pārsvarā musulmaņu apdzīvotām valstīm.

Daži no 15 rīkojumiem tika parakstīti ar mērķi atbalstīt vides aizsardzības pasākumus un pastiprināt cīņu ar Covid-19. "Mēs grasāmies cīnīties pret klimata pārmaiņām tā, kā līdz šim neesam to darījuši," sacīja Baidens, kurš atgriešanos Parīzes klimata nolīgumā bija iekļāvis kā vienu no svarīgākajiem punktiem savā priekšvēlēšanu programmā.

Baidens atcēla arī Trampa rīkojumu, ar kuru tika aizliegta ieceļošana ASV vairāk nekā desmit valstu pilsoņiem, tostarp Eritrejas, Jemenas, Nigērijas un Sudānas valstspiederīgajiem. Amerikas Pilsonisko brīvību savienība (UCLA) jau atzinīgi novērtējusi "pret afrikāņiem vērstā nežēlīgā musulmaņu aizlieguma" atcelšanu. Savukārt Baidens šo Trampa rīkojumu nosaucis par "diskriminējošu" un esošu pretrunā ar ASV vērtībām.

Jaunais Baltā nama saimnieks parakstījis arī rīkojumu, ar kuru tiek apturēta žoga būvniecība gar ASV robežu ar Meksiku. Tramps to bija iecerējis, lai apturēt nelegālo imigrantu plūsmu no Latīņamerikas.

Baidens parakstīja arī rīkojumu, ka cilvēkiem ir jāvalkā sejas maskas visās federālajās ēkās un federālajai valdībai piederošās teritorijās, lai vērstos pret jaunā koronavīrusa izplatīšanos. Šī rīkojuma ietvaros visiem cilvēkiem ASV arī jāvalkā sejas maska, atrodoties sabiedrībā, vismaz nākamās 100 dienas.

Iepriekš Baidena pārejas komanda bija paziņojusi, ka jaunā prezidenta pirmo rīkojumu mērķis ir novērst "smagākos postījumus," kurus sagādājusi Trampa administrācija.

Jaunais Baltā nama saimnieks savā pirmajā darbadienā arī nosūtījis Kongresam likumprojektu par ASV imigrācijas sistēmas reformēšanu. Likumprojekts paredz sniegt nelegālajiem imigrantiem iespēju iegūt ASV pilsonību, izskaust migrācijas galvenos cēloņus un paātrināt ģimeņu apvienošanos, vairs nepieļaujot bērnu nošķiršanu no vecākiem uz robežas ar Meksiku.