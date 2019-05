Tramps cer izvairīties no kara ar Irānu

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien pauda cerību, ka Savienotajām Valstīm nebūs jāiesaistās militārā konfliktā ar Irānu, raksta aģentūra "Reuters".

Atbildot uz kāda žurnālista jautājumu par to, vai ASV karos ar Irānu, prezidents atbildēja: "Es ceru, ka nē."

ASV-Irānas attiecības pēdējo mēnešu laikā būtiski saasinājušās un pieaugušas bažas vai saspīlējums, kas pastāv abu valstu starpā, var pāraugt militārā konfliktā. ASV uz Tuvo Austrumu reģionu nosūtījušas aviācijas bāzeskuģi "USS Abraham Lincoln", B-52 bumbvedējus un izvietojušas "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmu. Augstas valsts amatpersonas šos soļus pamatojošas ar draudu, ko ASV spēkiem reģionā rada Irāna, tomēr līdz šim publiskajā telpā nav nonākušas konkrētkās detaļas par minētā drauda raksturu.

Aizvadītajās dienās vairāki mediji ziņojuši, ka Trampa administrācijas ietvaros pastāv atšķirīgi viedokļi par to, kāda politika ASV būtu jāīsteno attiecībā pret Irānu. Atsaucoties uz amatpersonu un administrācijai pietuvinātu cilvēku sniegto informāciju, laikraksti "The New York Times", "Washington Post", kā arī aģentūra "Reuters" ziņojuši, ka Tramps daudz labprātāk vēlētos diplomātisku risinājumu domstarpībām ar Irānu.

"Prezidents skaidri norādījis, ka Savienotās Valstis nevēlas militāru konfliktu ar Irānu, un viņš ir atvērts sarunām ar Irānas vadību," aģentūra "Reuters" citējusi Baltā nama drošības padomes pārstāvi Garetu Markī.

Kampaņas laikā pirms 2016. gada prezidenta vēlēšanām Tramps solīja izvairīties no jaunu militāru operāciju uzsākšanas.