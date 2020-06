Tramps nav piemērots prezidenta amatam, uzskata Boltons

Bijušais Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Džons Boltons ceturtdien intervijā telekanālam "ABC News" paudis viedokli, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam nav principu, pēc kā viņš vadītos, un viņš nav piemērots prezidenta amatam.

"Es nedomāju, ka viņš ir piemērots amatam. Es nedomāju, ka viņam ir zināšanas, lai veiktu šo darbu," sacīja Boltons, kuram drīzumā iznāks memuāri "The Room Where It Happened" ("Telpa, kurā tas notika"), kurā Tramps attēlots neglaimojošā gaismā.

Grāmatā, kuras fragmentus trešdien publiskoja trīs laikraksti, apgalvots, ka Tramps lūdzis Ķīnas prezidentam Sji Dzjiņpinam palīdzēt panākt viņa atkārtotu ievēlēšanu ASV prezidenta amatā, paudis atbalstu uiguru un citu minoritāšu masveida ieslodzīšanai Ķīnā un nav zinājis elementāras lietas.

Boltons intervijā sacīja, ka Trampa darbībā nav spējis saskatīt nekādus principus, pēc kā viņš vadītos, vienīgi apsvērumus, vai tas nāks par labu viņa pārvēlēšanai.

"Es domāju, ka viņš bija tā koncentrējies uz pārvēlēšanu, ka ilgtermiņa apsvērumi netika ņemti vērā," viņš piebilda.

Runājot par Trampa centieniem panākt tikšanos ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, Boltons sacīja, ka Tramps bijis tā koncentrējis uz iespējām nofotografēties ar Kimu un preses reakciju, ka ASV ilgtermiņa intereses atstājis novārtā.