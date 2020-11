Tramps: 'viņi grib nozagt vēlēšanas'; Baidens aicina būt pacietīgiem

Šobrīd ASV vēlēšanu laikā sācies posms, kurā tiek veiktas aplēses par pēdējiem dažiem štatiem, kas var nosvērt uzvaras svaru kausus viena vai otra kandidāta labā. Gan Džo Baidens, gan Donalds Tramps uzrunājuši savus vēlētājus – viens no viņiem tviterī, otrs klātienē.

Tramps mikroblogošanas vietnē paziņoja: "Mums ir liels pārsvars, bet viņi cenšas nozagt vēlēšanas. Mēs viņiem neļausim to darīt. Balsis nedrīkst pieskaitīt pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas." Sociālais medijs pēc šī ieraksta to atzīmējis kā tādu, kurā daļa no šī satura varētu būt maldinoša.

Tramps savu ierakstu publicēja uzreiz pēc Baidena optimisma pilnās runas.

Baidens, uzrunājot atbalstītājus Delavērā, norādīja, ka vēlēšanu rezultātus var nākties gaidīt ilgāk nekā cerēts, bet sacīja, ka, pēc viņa kampaņas komandas domām, viņš uzvarēs un ir apmierināts ar savu pašreizējo situāciju.

Baidens optimistiski raudzījās arī uz savām izredzēm Viskonsinā, Mičiganā un Pensilvānijā.

"Es esmu optimistisks par šo [vēlēšanu] rezultātu," paziņoja Baidens.

Tramps uzvarējis Ohaio, Floridā un ir tuvu uzvarai Ziemeļkarolīnā. Baidenam vēl ir izredzes uzvarēt arī Džordžijā. Visdrīzāk, vēlēšanu rezultātu izšķirs Mičigana, Pensilvānija un Viskonsina.

Šobrīd Baidens ieguvis 205 balsis elektoru kolēģijā, bet Tramps 171. Lai kļūtu par prezidentu, jāiegūst vismaz 270 balsis.

