Turcija Azerbaidžānā kopējot Krievijas taktiku Lībijā

Turcijas divu Gaisa spēku iznīcinātāju "F-16 Fighting Falcon" parādīšanās Azerbaidžānas Gendžes starptautiskajā lidostā varētu būt mēģinājums kopēt Krievijas taktiku Lībijā, raksta "Forbes".

"F-16" Azerbaidžānā satelītattēlos pamanīti 3. oktobrī jeb nedēļu pēc Armēnijas-Azerbaidžānas konflikta atsākšanās. To, ka "F-16" pieder Turcijai, secināja "The New York Times", ņemot vērā, ka Azerbaidžānai pašai šādu lidmašīnu arsenālā nav un Turcija, kam tādas ir, ir tās tuvākais sabiedrotais.

"Forbes" atzīmē, ka to parādīšanās lidostā ir atturēšanas līdzeklis, lai armēņu spēki neuzbruktu militāri svarīgiem objektiem un civiliem mērķiem Azerbaidžānā. Par spīti Armēnijas apgalvojumiem, nav arī apstiprinājies, ka tie būtu iesaistīti Kalnu Karabahas uzlidojumos vai notriekuši kādus Armēnijas Gaisa spēku lidaparātus. Tie, visticamāk, tiek izmantoti tikai atturēšanai.

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here's a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr