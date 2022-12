Ukraina: Krievija atvelk spēkus no Hersonai pretī esošajām pilsētām

Ukrainas bruņotie spēki 1.decembrī pirmo reizi sniedza oficiālu paziņojumu, ka Krievija sāk atvilkt spēkus no Hersonas pilsētai pretējā Dņepras upes krasta teritorijām, kas šobrīd ir galvenā okupantu frontes līnija dienvidos, informē medijs "Reuters".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Paziņojumā bija sniegta tikai ierobežota apjoma informācija, un tajā nebija minēts, ka Ukrainas spēki būtu šķērsojuši upi. Kijivas amatpersonas arī uzsvēra, ka Krievija ir palielinājusi no pretējā krasta veikto šāvienu un triecienu intensitāti, atkal radot elektrības pārrāvumu Hersonā, kur elektroenerģija tika atjaunota tikai pirms trim nedēļām.

Kopš tā brīža, kad Krievija aizvadītajā mēnesī pameta Hersonu, Dņepras upe tagad veido Ukrainas dienvidu aizsargjoslu.

Krievija ir likusi civiliedzīvotājiem atstāt pilsētas 15 kilometru attālumā no upes un atsauca savu civilo administrāciju no okupētās Nova Kahovkas. Ukrainas amatpersonas iepriekš izteikušās, ka Krievija atvilkusi arī daļu artilērijas netālu no upes uz drošākām pozīcijām tālāk, vēsta "Reuters".

"Arī Olešku pilsētā vērojams Krievijas karavīru un militārā ekipējuma skaita samazinājums," sacīja Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji, atsaucoties uz pilsētu iepretim Hersonai.

Lielākā daļa Krievijas karaspēka, kas atrodas šajā reģionā, ir nesen mobilizēti rezervisti, kas liecina, ka Maskavas vislabāk apmācītais profesionālais karaspēks jau ir atstājis šo teritoriju, raksta "Reuters".