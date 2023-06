Ukrainā pirmo reizi iznīcināts Krievijas modernās S-400 sistēmas komandpunkts

Karā Ukrainā fiksētās un iznīcinātās tehnikas uzskaites blogi ziņo, ka Hersonas apgabalā pirmo reizi iznīcināts Krievijas modernākās pretgaisa aizsardzības sistēmas S-400 komandpunkts.

Foto ar iznīcināto S-400 mobilo komandpunktu publicējis atvērto avotu izlūkošanas tvitera konts, kas specializējas Ukrainā fiksēto ieroču atpazīšanai. Sistēma esot iznīcināta ar GMLRS raķetēm.

#Ukraine : A Russian 55K6A command post of the S-400 AD system was destroyed by the Ukrainian army in #Kherson Oblast - as claimed, using GMLRS.



Šī ir pirmā zināmā reize, kad iznīcināts šis S-400 elements. Komandcentra zaudēšanu apstiprina arī ieroču zaudējumu vizuālās verifikācijas un uzskaites blogs "Oryx".

S-400 komandpunkta iznīcināšana gan nav pati pirmā reize, kad nopietni cieš S-400. Pērnā gada novembrī Ukrainā fiksēti foto ar iznīcinātu S-400 raķešu palaišanas iekārtu tiek uzskatīti par vēsturē pirmo reizi, kad fiksēta šīs iekārtas likvidēšana.

#Ukraine: As new photos have appeared, it is safe to say the Russian army lost a component of the advanced S-400 air defense system- a 5P85SM2-01 TEL with 5V55R missiles.