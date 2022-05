Ukraina sitīs Krieviju arī tās teritorijā – intervija ar populāro frontes žurnālistu Butusovu

saturs

Ukraiņu militārais žurnālists Jurijs Butusovs kopš kara pirmās dienas regulāri atrodas dažādos frontes iecirkņos, no kuriem vēsta par notikumiem Krievijas–Ukrainas karā. Atšķirībā no daudziem citiem ukraiņu militārajiem ekspertiem, kuri Krievijas militārās agresijas aktualitātes komentē no drošas aizmugures Kijivā vai Ļvivā, Butusovs, ekipējies ar bruņuvesti un ķiveri, piemēram, par pirmo iznīcināto krievu moderno tanku T-90M ziņoja, stāvot tam blakus uz ceļa pie Harkivas. Kādā citā frontes iecirknī viņš nesen saticis latviešu brīvprātīgos, kurus žurnālists uzslavē par profesionalitāti un drosmi.

Par notikumiem frontē Butusovs vēsta jau kopš 2014. gada, kad pats bija aculiecinieks Krievijas spēku atklātam iebrukumam Donbasā un Ukrainas armijas sakāvei pie Ilovaiskas. Žurnālists uzsver, ka 2014. gadā Ukrainas armija dažādu iemeslu dēļ nebija gatava cīnīties, bet tagad tā šo kaunu ir “nomazgājusi”.

Pirmdien Butusovs atvēl portālam “Delfi” pusstundu no sava laika, kamēr viņš no Dņipro atkal dodas uz fronti, lai vēstītu par jaunākajiem notikumiem karā. Vienojamies, ka telefonintervijā nerunāsim par precīzām pēdējo kauju detaļām, jo tās atklāt šobrīd vēl nav īstais brīdis.

Es skatījos jūsu interviju, kas tika ierakstīta pirms Krievijas iebrukuma, 15. februārī. Toreiz jūs teicāt, ka Krievijas spēku koncentrācija un liela uzbrukuma draudi ir tikai piesegs sīkākām operācijām, ko Krievija varētu plānot veikt Donbasā. Jūs toreiz neticējāt, ka Krievija uzsāks plašu iebrukumu Ukrainā deviņos virzienos?

Es pats toreiz krietni citādi vērtēju Krievijas stratēģiskos mērķus šajā karā. Es uzskatīju, ka Krievija dos triecienu Donbasā un centīsies sadalīt Ukrainu divās daļās pa Dņepras upi.

30. janvārī es uzrakstīju publikāciju, kurā norādīju, ka Ukraina šajā karā uzvarēs, jo mūsu armija vienkārši ir spēcīgāka. Šajā publikācijā es minēju piecus faktorus, kāpēc Krievija nav spējīga uz “blickrīgu” (zibens karu – red.), – tās sauszemes spēki nespēj veikt pastāvīgu kaujas darbību bez bruņutehnikas vienību atbalsta, krieviem nav efektīvu aizsardzības līdzekļu pret moderniem prettanku ieročiem, Krievijas armijā trūkst labas optikas un termovizoru, krieviem nav pretgaisa aizsardzības ieroču, kas aizsargātu kājniekus no moderniem ieročiem, piemēram, “Bayraktar” droniem, un Krievijas spēki nav gatavi ilgstošai intensīvai karadarbībai.

Es domāju, ka Krievija visus šos faktorus ņems vērā. Bet izrādījās, ka Krievijas bruņoto spēku vadība rīkojas krietni primitīvāk, nekā es to spēju iedomāties. Par laimi – mums. Tāpēc Krievijas spēki netika koncentrēti triecienam kādā vienā galvenā virzienā. Viņi nolēma uzbrukt visur. Respektīvi – militāras operācijas vietā viņi nolēma veikt politisku operāciju, kuras mērķis sākotnēji pat nebija sakaut mūsu spēkus. Viņi cerēja, ka pēc tik masveidīga iebrukuma Ukrainas spēki vienkārši kapitulēs, redzot, ka krievi nāk no visām pusēm. Krievija cerēja visus iebiedēt.

Tikai tagad, kad kopš kara sākuma pagājuši gandrīz trīs mēneši, es varu pateikt, ka viņi necentās realizēt plānu, no kura es baidījos visvairāk. 22. februārī es atbraucu uz Donbasu, domājot, ka lielākā kaujas darbība notiks tur. Bet, par laimi, Krievijas armijas vadība ļoti stipri nenovērtēja Ukrainas pretošanās spējas, Ukrainas valsti, sabiedrību un mūsu armijas kaujasspējas. Es domāju, ka viņi centīsies uzbrukt virzienā no Donbasa uz Dņipro, bet tas tā nenotika. Tā vietā, lai sadalītu Ukrainu divās daļās pa Dņepras upi, iznīcinātu upes tiltus, pretinieks nolēma veikt operāciju visur. Tāpēc, ņemot vērā arī mūsu armijas kaujasspējas, krieviem neizdevās nevienā operacionālā virzienā panākt absolūtu pārākumu. Tāpēc es priecājos, ka pirms kara mans situācijas novērtējums izrādījās nepareizs.

Man sākumā arī likās, ka Krievijas armijas vadība vairāk ņems vērā 2014. gada kara Ukrainā pieredzi. Man likās, ka no šīs pieredzes Krievija varētu izdarīt kādus secinājumus. Bet, par laimi, mēs redzam, ka šī kara pieredzi Krievija nav izstudējusi un, skatoties pēc kaujas pie Siverskijdonecas, joprojām nav neko secinājusi. Analītika Krievijas armijā ir ļoti vāja, un viņi pat neanalizē to, kas notiek pašlaik. Mums tas ir ļoti labi un izdevīgi.

Kā jums šķiet – cik gatava 24. februārī bija Ukrainas armija?

Ukrainas armija bija krietni labāk gatava, nekā to gaidīja Krievija. Bet diemžēl tā nebija gatava uzreiz sagraut uzbrūkošos Krievijas spēkus, nepieļaut šādu iebrukumu. Galvenā mūsu problēma bija munīcijas uzkrājumu trūkums. Trūka artilērijas lādiņu, mīnmetēja mīnu, kā arī mūsu ražoto prettanku raķešu kompleksu. Tāpat mūsu armijai trūka mobilitātes, sakaru līdzekļu, bet kritiskākā problēma bija prettanku ieroču trūkums armijas daļās. Tā ir problēma, kas ilgstoši netika risināta. Trīs gadu laikā Ukrainas armija neiegādājās nevienu artilērijas lādiņu! Šobrīd to vispār nevar izskaidrot, bet tā diemžēl notika. Neiegādājās munīciju, zinot par Krievijas iebrukuma draudiem, par kuriem mūs brīdināja Rietumu sabiedrotie! Kāpēc tas tā notika, mēs varēsim runāt pēc kara.

Tāpat Ukraina līdz kara sākumam varēja realizēt armijas reformu. Mūsu armija šobrīd ir organizēta pēc padomju armijas modeļa, tā darbojas pēc padomju reglamentiem. Par laimi, mūs kara sākumā izglāba un tagad palīdz uzvarēt faktors, ka liela daļa ukraiņu karavīru ir spējīgi patstāvīgi pieņemt lēmumus. Viņi ir pieraduši izrādīt iniciatīvu, un karavīri saprot, ka noteiktos apstākļos ir jārīkojas bez pavēles. Tā ir 2014. gada kara pieredze, kad mūsu armija izrādījās paralizēta, jo pēkšņi visi baidījās uzņemties atbildību un par katru soli gaidīja pavēli. Tagad šo kaunu, kas bija Krimā un Donbasā, armija beidzot ir atmetusi malā un efektīvi pretojas ienaidniekam.

Foto: Jurija Butusova privātais arhīvs

Pat ņemot vērā, ka mūsu armijai nav decentralizētas struktūras un vadības, tik un tā mūsu veiksmīgākās armijas vienības un komandieri ir spējīgi pieņemt lēmumu patstāvīgi. Viņi ir gatavi uzņemties atbildību, improvizēt un paši veidot sadarbību ar citām vienībām, bez norādījumiem no augšas. Tā visa Krievijas armijai trūkst. Tāpēc mums bija un ir milzīgs pārsvars motivācijā, taktikā un kaujasspējās. Neskatoties uz to, ka Krievija ir totāls militārās tehnikas un bruņojuma pārspēks, tā neko nevar izdarīt. Mēs cīnāmies veiksmīgi un, nenoliedzami, uzvarēsim. Mēs neviens par to nešaubāmies. Es esmu bijis frontes iecirkņos, kur ienaidniekam ir milzīgs pārspēks, pat tur visi ir pārliecināti par mūsu uzvaru.

Tāpat ļoti svarīga ir kaujas pieredze. Esmu ļoti priecīgs, ka satiku šeit [frontē] latviešu brīvprātīgos. Šie cilvēki iegūst unikālu mūsdienu kara pieredzi. Ir jāsaprot, ka karš vienmēr koriģē miera laiku ierastās lietas un priekšstatus par karadarbību. Daudzas lietas, kas miera laikos šķiet ērtas, pareizas, reālas kaujas darbības brīdī izrādās neefektīvas. Tās tiek atmestas, un strauji tiek apgūtas jaunas kara vešanas metodes. Runājot ar latviešu brīvprātīgajiem, es viņiem teicu – tā ir liela veiksme Latvijai, ka jūsu valstij ir cilvēki, kuri ir gatavi iegūt mūsdienīgu, unikālu kaujas pieredzi. Tādas lietas nevar iemācīties no grāmatām. Tās ir jāizjūt uz sevi. Piemēram, cik ātri notiek lēmumu pieņemšana, ar kādām metodēm tiek iegūta informācija par kaujas laukā notiekošo, kā jāveido sadarbība ar citām vienībām, kādām īpašībām ir jāpiemīt armijas mugurkaulam – kājniekiem. Daudzi domā, ka karš ir kā kino – darbojas “specnaz” (elitāras kaujas vienības sarežģītu uzdevumu veikšanai – red.) un gudrās raķetes, tu nospied pogu un viss notiek kaut kur tālu prom. Tā nav. Karā ir jābūt gatavam riskēt, izdzīvot bīstamos apstākļos un turēties pretī pārspēkam. Tāpēc kājnieki bija un būs galvenais spēku veids.

Es ļoti ceru, ka Latvija izdarīs pareizos secinājumus un būs gatava tādam karam, kas var notikt. Modernam karam. Latvijai būtu jāizmanto sava brīvprātīgo pieredze un jāizvairās no tām kļūdām, kuras pieļāva Ukraina. Cerams, ka līdz tam gan nenonāks.

Jā, Latvijā valda viedoklis, ka tad, ja Ukraina kristu, Krievija tālāk iebruktu arī Baltijā. Tāpēc Ukraina šobrīd cīnās arī par mums.

Jā. Mēs izturēsim. Un ļoti labi, ka šeit ir arī karotāji no Latvijas. Viņi tagad zinās, kā ar šo ienaidnieku ir jākaro. Viņi to būs redzējuši ar savām acīm. Mēs arī ļoti cienām un novērtējam Latvijas un visu Baltijas valstu militāro un politisko palīdzību. Ukrainā tam ir kolosāla nozīme.

Vai šobrīd Ukrainas stratēģija ir nodarīt pēc iespējas vairāk dzīvā spēka zaudējumu krieviem, vienlaicīgi pašiem savus spēkus taupot, pagaidām neuzsākot plašus pretuzbrukumus?

Tās ir acīmredzamas lietas, kas ir zināmas jau kopš kara vešanas pirmsākumiem senos laikos. Galvenais mērķis ir nodarīt pretiniekam zaudējumus, no kuriem tas nespēj atgūties un kurus nevar aizvietot. Mērķis ir ienaidnieka kaujasspēju iznīcināšana. Tieši tāpēc Ukrainai, cīnoties pret tik daudzskaitlīgu armiju, tai jānodara tādi zaudējumi, lai tā principā vairs nevarētu realizēt jebkādas kaujas operācijas. To mēs tagad arī darām, un tad, kad Ukrainā ienāks vairāk Rietumu militārās palīdzības, vairāk munīcijas, mēs pilnībā iznīcināsim Krievijas armiju, kas atrodas Ukrainā. Turklāt tas nebūs ļoti ilgi jāgaida. Mūsu karš ar Krieviju vēl tik drīz nebeigsies, bet karš Ukrainas teritorijā ir kāda gada jautājums. Ar pareizu organizāciju mums ir iespēja iznīcināt pretinieku viena, divu gadu laikā.

Jūs domājat, ka kara aktīvā fāze varētu ilgt vēl pat divus gadus?

Bez šaubām. Vismaz gadu noteikti. Mēs cīnāmies ar ienaidnieku, kuram ir milzīgs tehnikas un bruņojuma pārspēks. Ir jārēķinās ar ilgstošu cīņu. Tas ir reālistiski, jo Ukrainai vajag ne tikai vienkārši apturēt uzbrukumu, bet arī atbrīvot visas Krievijas okupētās teritorijas, ieskaitot Donbasu. Bet mēs tik un tā uzvarēsim.

Vai krievu spēku padzīšana no Harkivas apkārtnes un uzvara pie Bilahorivkas ir lūzuma punkts šajā karā?

Nē. Lūzums karā iestājās jau marta sākumā, kad Krievijas spēkiem neizdevās pārraut ukraiņu spēku komunikācijas līnijas uz rietumiem no Kijivas un uz rietumiem no Krivijrihas. Ukraina varēja realizēt mobilizācijas izvēršanu, un tas bija lūzuma punkts. Krievijas armija bija likusi likmes uz to, ka mēs nevarēsim mobilizēt savus spēkus un tas mums liks atteikties no bruņotas pretošanās un parakstīt kapitulāciju. Tā bija avantūra, kur pilnībā netika ņemtas vērā Krievijas spēku patiesās spējas un mūsu armijas, kā arī visas sabiedrības spēja pretoties. Rezultātā krievu uzbrukums no Krimas virzienā uz Krivijrihu un uzbrukums pie Kijivas caur Čornobiļu un Hostomeļu izgāzās. Tas bija pagrieziena punkts, jo krievu armijas uzbrūkošās vienības apstājās, un Krievijas armijā ir tā – ja vienības apstājas, tas nozīmē viņu sagrāvi.

Šobrīd notiek vairs tikai taktiskas operācijas, kas nevar būtiski izmainīt situāciju šajā karā. Ukrainas armija visos frontes sektoros, pat tajos, kur krievi cenšas uzbrukt un pat nedaudz pavirzās, nezaudē savas kaujasspējas. Mūsu vienības, kas pat ir cietušas pamatīgus zaudējumus un atkāpjas, ieņem nākamo aizsardzības līniju un drīz atkal dodas kaujā. Protams, arī mūsu armijas rindās ir karavīri, kuri izjūt bailes, paniku, izmisumu. Ne visi cilvēki var būt profesionāli karavīri, ne visi ir gatavi karam. Tas ir normāli, no tā nav jābaidās. Nevajag cerēt, ka visi cilvēki būs labi karavīri. Bet tik un tā – Ukrainas armijas kaujasspējas ir ļoti augstas, jo ikkatrā vienībā ir karavīri, kuri grūtā brīdī paliek profesionāli un ir gatavi karot tālāk.

Pretinieks šobrīd cenšas realizēt nevis apņēmīgus triecienus, bet gan kaut kā “izstumties” cauri mūsu aizsardzības līnijām. Tas vien jau liecina par viņu sagrāvi. Katru dienu aug krievu zaudējumi, aug viņu nogurums. Starp citu, nogurums karadarbībā ir viens no faktoriem, kas netiek pienācīgi novērtēts, bet tas ļoti ietekmē vienību kaujasspējas. Mēs tikmēr saņemam Rietumu bruņojumu, mobilizējam papildspēkus. Krieviju kaujas darbību ievilkšanās ved pie viena – katastrofas. Viņi paši to labi saprot. Krievu tehnikas un ieroču pārspēku mēs drīz likvidēsim. Vienkārši Krievija šim karam gatavojās ilgus gadus, gatavojās arī karam ar NATO un vairāku valstu okupācijai. Viņiem bija sagatavots milzīgs skaits raķešu, tanku un lidmašīnu, tāpēc mums vēl vajadzēs laiku, lai visu šo armādu iznīcinātu.

Rietumu piegādātais bruņojums jau “strādā” frontē? Pirms nedēļas jūs publicējāt video no frontes, kur ASV piegādātās haubices “М777А2” šauj pa pretinieku.

Jā, redzēju to pats savām acīm. Turklāt frontē ir ne tikai amerikāņu haubices, bet arī citi ieroči. Tā ir ļoti nozīmīga palīdzība. Artilērijas loma kaujas darbībā ir milzīga. Mums trūkst artilērijas ieroču. Turklāt jāsaprot, ka galvenais artilērijā ir šāviņš, munīcija. To mums vajag vēl vairāk. Un mūsu artilērijas panākumi nav iespējami bez mūsu kājniekiem, kas ļauj realizēt šīs operācijas.

Pēdējo mēnešu laikā vairāki ukraiņu blogeri, arī Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs, katru dienu stāsta, cik ļoti Krievijas armija ir demoralizēta, karavīru trūkst, bet viņu tehnika tiek iznīcināta dučiem. Vai te nav pretruna, jo krievi joprojām notur lielāko daļu savu pozīciju, bet Ukrainas spēki negūst vieglas uzvaras?

Redziet, ir cilvēki, kuri pārstāv valsts varu. Arī tas, kuru jūs minējāt. Viņi rada to “bildi”, kuru valsts grib rādīt sabiedrībai. Es pilnībā tam nepiekrītu, bet tas ir viņu redzējums. Viņi par to uzņemas politisko atbildību. Bet tas nav kopējais sabiedrības skatījums par stāvokli Ukrainā, ir arī citi viedokļi.

Šajā brīdī telefoninterviju pārtrauc kāda garāmgājēja, kura vēlas ar Butusovu nofotografēties.

Atvainojos par pauzi. Kur mēs palikām? Jā, karš patiesībā ir citāds. Notiek totāls karš, vairākos frontes iecirkņos ienaidniekam ir pamatīgs pārsvars. Nedomāju, ka tagad ir īstais brīdis nodarboties ar sabiedrības mierināšanu. Manuprāt, tas nav pareizi. Karš ir smaga krīze. Sabiedrību vajag mobilizēt cīņai, nevis nodarboties ar tās mierināšanu.

Foto: Latviešu brīvprātīgo sagrābtais krievu tanks frontē Ukrainā

Tā ir nopietna mācība, kura diemžēl ir jāsaprot arī mūsu draugiem Baltijas valstīs. Kara laikā ir ļoti svarīgi teikt patiesību. Tu vari neteikt visu patiesību, bet tavs pienākums ir nemelot. Tie cilvēki, kuri dodas kaujā, kara laikā ir paši svarīgākie cilvēki. Viņus nevajag mierināt, viņiem nevajag teikt lietas, kas pilnībā neatbilst patiesībai. Jo tad, kad valsts vara saka vienu, bet situācija frontē ir citāda, karavīriem sāk šķist, ka valsts viņu problēmas nesaprot. Tāpat arī valsts pārvaldes iestādes vienā brīdī var sākt pašas ticēt informācijai, kuru tās izplata. Šādā gadījumā pareizu, organizatorisku lēmumu vietā tās var sākt nodarboties ar sabiedriskajām attiecībām, nevis menedžmentu. Diemžēl patlaban Ukrainā ne viss notiek pareizi, mums arī ir savas problēmas un kļūdas, bet šobrīd mēs par to vēl nevaram runāt. Pēc kara par tām runāsim detalizēti.

Pirms kāda brīža jūsu teiktajā manīju domu, ka pēc Ukrainas atbrīvošanas karš var turpināties arī Krievijas teritorijā. Es pareizi jūs sapratu?

Jā. Totālais karš prasa risinājumus, kas ienaidniekam nodara maksimālus zaudējumus. Tāpēc Ukrainai, arī Baltijas valstīm, savos aizsardzības plānos ir jāiekļauj arī triecieni agresora teritorijā, lai sagrautu viņa militāro potenciālu. Ar šādiem triecieniem nedrīkst nogaidīt, tas ir jādara ātri. Tāpēc es, bez šaubām, uzskatu, ka triecieni Krievijas teritorijā ir jāpastiprina un jāveic pastāvīgi. Šobrīd mūs ierobežo tikai vajadzīgā bruņojuma trūkums. Šis karš pierāda, ka tālās darbības ieroči, piemēram, ASV ražotās raķešu sistēmas MLRS, ir nozīmīgākais kaujas līdzeklis, kuru vajag pielietot masīvi. Mēs ceram, ka šādu triecienu būs arvien vairāk un vairāk.

Paldies par interviju!

Paldies Latvijai, un paldies profesionālajiem latviešu brīvprātīgajiem, kuri šobrīd cīnās par Ukrainas brīvību. Tas mums ir liels gods, ka viņi ir šeit.