Ukrainas karogs virs mauzoleja? Venediktovs par Putina lielajiem plāniem un Zelenska avatāru

Laiks darbojas Putina labā, kurš, pēc visa spriežot, bija visu aprēķinājis, tomēr tika maldināts. Zelenskis varētu pasludināt uzvaru un noslēgt mieru, taču viņš ir elektorāta ķīlnieks. Latvijā uzplēstas senas rētas, ko ārstē ar padomju pieminekļiem. Krievu kultūra ir stiprāka par visiem "apkopējiem"... Bijušais "Eho Moskvi" galvenais redaktors sarunā ar "Delfi" klāsta savu redzējumu par notikumu attīstību.

Alekseja Venediktova parādīšanās Vecrīgas ielās nevienam nebija pārsteigums. Šķiet, pēdējo mēnešu laikā puse Krievijas liberālo mediju pārcēlušies uz Latviju un atvēruši savas redakcijas šeit. "Nekā tamlīdzīga, es joprojām dzīvoju Maskavā!" Venediktovs noraida aizdomas. Viņš teic, ka uz Eiropu izrāvies pirmoreiz trīs gadu laikā, saņemot kādas Eiropas valsts tūrisma vīzu.

Šobrīd Venediktovs sevi dēvē par pensionētu bezdarbnieku ar valdības slēgtā radio "Eho Moskvi" galvenā redaktora statusu. Pārraides no Maskavas turpinās bez maksas "YouTube" kanālā "Живой гвоздь" ("Dzīvā nagla" – tulk.). Aprīļa beigās viņam tika apstiprināts ārvalstu aģenta statuss. Pārsūdzējis lēmumu tiesā, viņš uzzināja, ka vajāšanas iemesls – alga, ko viņš saņem "Gazprom" slēgtajā akciju sabiedrībā "Eho Moskvi", un dividendes no SIA "Diletant". "Tā ir ļaunprātīga likumu izmantošana un publisks apvainojums man," uzskata Venediktovs, kurš grasās tiesāties līdz galam. "Ierēdņiem, kas šo lēmumu pieņēmuši, jāatbild likuma priekšā."

Kādēļ laiks darbojas Putina labā?



Kādēļ esat atbraucis?

Pirmais mērķis – satikties ar kolēģiem, kas ir aizbraukuši. Daži viņus Krievijā apsūdz dezertēšanā, savukārt tur palikušos vaino līdzdalībā Ukrainā notiekošajā. Es viņiem visiem saku: jūs esat savējie, neklausieties idiotos, rēķinieties ar jebkuru palīdzību, ko sniegšu es un zīmols "Eho Moskvi"! Uzskatu, ka ikvienam ir savs iespēju slieksnis – cilvēkiem ir tiesības izvēlēties palikt vai aizbraukt.

Otrs mērķis – intervijas ar Eiropas politiķiem "Dzīvajai naglai" un telekanālam "RTVi", kurš tās pasūtīja 70 pasaules valstu krievvalodīgajai auditorijai. Šķetinu to, kā viņi saprot, kas notiek tagad un turpmāk. Es nevaru tiešraidē fantazēt, kā mani avoti pieņem, ka Putins nav Putins, bet gan Matvijenko, kas dubultniekus rausta aiz diedziņiem. Man nepieciešams tikties, uzdot jautājumus un iegūt informāciju no pirmavota: Rīgā no ārlietu ministra un mēra, Lietuvā no ministra vietnieka, Vācijā – no galvenajiem ierēdņiem... Tikpat svarīga ir arī komunikācija ārpus ētera.

Kas jūs pārliecina, ka Putins ir Putins, nevis Matvijenko vai Vovans ar Leksusu?

Es viņu sen pazīstu. Viņa paradumus, vārdiņus, runas un rīcības veidu... Bet kā jūs pārliecināties, ka es neesmu jūsu sapnī? Viņa šodienas politika mani nemaz nepārsteidz – tātad tas ir Putins.

Vai Putins ir pie pilna prāta? Daudzi spriež arī par šo tēmu.

Absolūti! Aukstasinīgs aprēķinātājs. Sākumā es domāju, kas gan ar viņu noticis – tik akurāts un piesardzīgs, bet te tas viss. Četros mēnešos esmu sācis saprast, ka viņš tieši tā – akurāti un piesardzīgi – īsteno visu iecerēto.