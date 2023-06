Ukrainas spēki ir pavirzījušies uz priekšu vienā no virzieniem Zaporižjas apgabalā – pagaidām runa ir par ierobežotiem taktiskiem panākumiem, savā ziņojuma raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Savukārt Krievijas Aizsardzības ministrija apgalavo, ka ir sācies Ukrainas pretuzbrukums. Citu apstiprinājumu tam pagaidām nav. Saskaņā ar Krievijas ministrijas teikto Ukraina 4. jūnija rītā sākusi neveiksmīgus uzbrukumus piecās vietās "Dienviddonecakas" virzienā.