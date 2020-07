Vadošie republikāņi noraida Trampa ierosinājumu atlikt prezidenta vēlēšanas

ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvētās Republikāniskās partijas vadošie politiķi noraidījuši Baltā nama saimnieka ceturtdien izteikto ierosinājumu atlikt novembrī gaidāmās prezidenta vēlēšanas, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" pieļāva vēlēšanu atlikšanu iespējamas "krāpšanās" dēļ. "Ar vispārēju balsošanu pa pastu (..) 2020. gada vēlēšanas būs visneprecīzākās un viskrāpnieciskākās vēsturē," norādīja prezidents. "Atlikt vēlēšanas, kamēr cilvēki var pienācīgi, droši un nebaidoties balsot???" viņš jautāja.

ASV prezidents nav tiesīgs vienpusēji lemt par prezidenta vēlēšanu atlikšanu. Valsts konstitūcija paredz, ka tikai ASV Kongresam ir šādas tiesības.

Ideju par vēlēšanu atlikšanu noraidījušas augsta ranga amatpersonas, kuras pārstāv Republikānisko partiju - Senāta vairākuma līderis Mičs Makkonels un Pārstāvju palātas mazākuma līderis Kevins Makkārtijs.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???