Venecuēlas Gaisa spēku ģenerālis pāriet opozīcijas pusē

Indigno el hombre de armas que traiciona el juramento de fidelidad y lealtad a la Patria de Bolívar y al legado del Cmdte. Hugo Chávez, y se arrodilla ante pretensiones imperialistas. G/D Francisco Yanez TRAIDOR



A post shared by Aviación Militar Bolivariana (@aviacionmilitarbolivariana) on Feb 2, 2019 at 6:17am PST