Video: Baltkrievu mediķi nosoda vardarbību un sola 'nepiesegt melīgo' Covid-19 statistiku

Baltkrievijas ārsti publicējuši video, kurā nosoda vardarbību pret mierīgajiem iedzīvotājiem un cilvēktiesību pārkāpumus. Tāpat ārsti paziņo, ka neklusēs un "nepiesegs melīgo statistiku" par Covid-19 patieso izplatību valstī.

"Mēs, Baltkrievijas Republikas medicīnas darbinieki, tāpat kā visi, nevaram palikt malā mūsu valstī notiekošajam. Kad varasiestādes, milicija, tiesneši un ļaudis balaklavās atklāti pārkāpj likumu. Kad visiem un katram ir acīmredzams reālais vēlēšanu rezultāts. Kad no oficiālajiem medijiem plūst melu un dubļu upe. Kad cilvēkus nolaupa ielās, aizved no pašu mājām nezināmi cilvēki ar slēptām sejām. Kad tie, kas zvērējuši uzticību tautai un likumam, ar zābakiem sabradā likumu un šauj pa saviem cilvēkiem, piekauj un spīdzina tos, paši pārvērtušies par noziedzniekiem. Kad masveida aresti un cilvēku pazušana kļūst par ikdienas normu. Kad no cilvēka, ko it kā izvēlējusies tauta, mutes mēs dzirdam draudus, apvainojumus un atklātu absurdu," teikts paziņojumā.

Mediķi ierakstā pauž solidaritāti ar sportistiem, strādniekiem, studentiem, skolotājiem un "visu baltkrievu tautu, kas nogurusi no draudiem, meliem un apvainojumiem".

"Mēs neslēpjam savas sejas. Mums nav no kā kaunēties, bet baidīties mums ir apnicis. Kad mūsu kolēģus sagrābj, iespundē cietumos, piekauj, mēs neklusēsim. Mēs neklusēsim un nepiesegsim melīgo statistiku. Ja valsts Covid-19 problēmu mēģina atrisināt to ignorējot, mēs atsakāmies piedalīties krāpšanā," uzsver mediķi.

Paziņojumu atbalstošajiem mediķiem piedāvāts to parakstīt speciālā tiešsaistes formā. Pirmdien to bija parakstījuši vairāk nekā 1800 cilvēki.

Saskaņā ar oficiālo statistiku Baltkrievijā līdz 22. septembrim ir konstatēti 75 898 Covid-19 inficēšanās gadījumi un 785 cilvēki no slimības miruši. Prezidents Aleksandrs Lukašenko ilgstoši apgalvoja, ka Covid-19 ir "histērija" un ka neviens no šīs slimības Baltkrievijā nav nomiris un nemirs. Tāpat viņš atteicās valstī noteikt Pasaules Veselības organizācijas rekomendētos piesardzības pasākumus un neatcēla masu pasākumus.

Jūlijā Lukašenko paziņoja, ka Baltkrievija ir pieveikusi jauno koronavīrusu.

Savukārt ANO statistikas dati liecina, ka 2020. gada jūnijā mirstības rādītāji Baltkrievijā sasnieguši pēdējo gadu rekordu.