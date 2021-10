Video: Indijā liela lidmašīna iestrēgusi zem tilta

Tīmeklī strauji popularitāti guvis video, kā Indijas galvaspilsētā Deli zem tilta transportēšanas laikā iesprūdusi aviokompānijas "Air India" lidmašīna, kas norakstīta un pārdota trešajai personai, vēsta raidsabiedrība BBC.

Video redzams, ka lidmašīnas spārni ir noņemti. Savukārt "Air India" paziņoja, ka par spīti uzrakstiem uz gaisa kuģa korpusa tai ar šo lidaparātu vairs nav nekāda sakara. Tā ir norakstīta un pārdota, un jaunais īpašnieks to transportējis prom.

Arī Deli lidosta noliedz saistību ar lidmašīnu un pieļauj, ka lidaparāts zem tilta iesprūdis autovadītāja kļūdas dēļ.

Savukārt sociālajos tīklos komentētāji norāda, ka lidmašīna zem tilta atrodas jau vairākas dienas.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location? The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

The plane was stuck on 2nd October, 2021 night. Saw the workers trying to get it out at 1.00 am while returning from T3.