Video: Izraēlas vēstnieci Lielbritānijā evakuē no pasākuma dusmīgu ļaužu dēļ

Izraēlas vēstniece Lielbritānijā Cipi Hotovlija otrdienas vakarā drošības apsvērumu dēļ evakuēta no pasākuma Londonas Ekonomikas skolā, vēsta portāls "The Times of Israel".

Vēstniece uz prestižo augstskolu bija uzaicināta piedalīties diskusiju pasākumā.

Taču viņas klātbūtnei pasākumā iebilda palestīniešus atbalstošas grupas, kas sarīkoja protestu diskusiju laikā. Protestētāji apvainoja Hotovliju, ka viņa atbalstījusi ebreju apmetņu būvniecību Rietumkrastā, lietojusi "islamofobisku retoriku" un apsūdzēja vēstnieci par "pret palestīniešiem vērstu rasismu".

Video sociālajos tīklos redzams, ka vēstniece apsargu pavadībā ātri tiek iesēdināta automašīnā, to visu pavada protestētāju saucieni.

🚨 | NEW: Israeli ambassador Tzipi Hotovely fleeing the London School of Economics

pic.twitter.com/fh4GxnCDS3

— Politics For All (@PoliticsForAlI) November 9, 2021



Hotovlija pēc incidenta medijam "Ynet" komentēja, ka Izraēla nepakļausies vardarbībai un turpinās sūtīt savus pārstāvjus uz klātienes pasākumiem. Izraēlas vēstniecība norāda, ka pusotru stundu garais pasākums notika pilnībā un 200 cilvēku auditorija dzirdēja viņas sakāmo par spīti kliedzieniem ārpusē.

Incidentu nosodījusi Lielbritānijas iekšlietu ministre Pritija Patela un izglītības ministrs Nadhims Zahavi, kurš atvainojies vēstniecei.

Disgusted by the treatment of the Israeli Ambassador at LSE last night.

Antisemitism has no place in our universities or our country.

I will continue to do everything possible to keep the Jewish community safe from intimidation, harrassment & abuse.

(1/2)

— Priti Patel (@pritipatel) November 10, 2021





Hotovlija par Izraēlas vēstnieci Lielbritānijā kļuva pagājušajā gadā. Viņa ir bijušā premjerministra Benjamina Netanjahu partijas "Likud" biedre un tieši Netanjahu nozīmēja viņu šim amatam. Pirms tam Hotovlija bija apmetņu ministre.



Foto: AFP/Scanpix/LETA