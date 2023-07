Video: Maskava naktī piedzīvojusi dronu uzbrukumu

Naktī uz svētdienu Maskavas centrs piedzīvojis dronu uzbrukumu – divi bezpilota lidaparāti bojājuši biroja ēkas biznesa rajonā "Moscow-City", bet vēl viens, kā apgalvo Krievijas iestādes, notriekts Piemaskavā, vēsta raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

"Šonakt notika ukraiņu bezpilota lidaparātu uzbrukums. Nenozīmīgi bojātas divu biroju augstceltņu fasādes. Upuru un cietušo nav," paziņots Maskavas mēra Sergeja Sobjaņina "Telegram" kanālā.

Babe wake up, drones are attacking Moscow and I need more popcorn pic.twitter.com/yJVB4joIT8



BBC norāda, ka ap piekto un sesto stāvu ir cietusi 50 stāvus augstā ēka "IQ-kvartāls", kurā atrodas trīs Krievijas ministriju biroji un dzīvojamie apartamenti. Kādā "Telegram" kanālā publicētā video redzams, ka sprādziena rezultātā pa apkārtni izkaisīti Digitālās attīstības ministrijas dokumenti.



Drone hits "IQ Quarter" high-rise in Moscow, which is home to apartments and government offices. At least 1 person injured pic.twitter.com/bp8VYI3j3h